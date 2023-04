Test: scegli la famiglia ‘ideale’ | La tua risposta svela il tuo Io

Scegliete l’immagine che più si addice, secondo voi, ad una vera famiglia. La soluzione vi lascerà a bocca aperta.

Il mondo del web è ricco di numerosi test visivi, logici, matematici, illusioni ottiche e rompicapi visivi. Tutti questi tipi di test sono adatti ad allenare la nostra mente e il nostro cervello, in modo tale da non farlo deteriorare nel tempo.

Molti dottori e neurologi consigliano vivamente di mettersi alla prova ogni giorno con questi test, per sviluppare capacità visive e mentali che, di norma, non vengono molto usate nel quotidiano. Se si eseguono test visivi o logici tutti i giorni, le nostre abilità mentali e la produttività del nostro cervello cresceranno e si svilupperanno in maniera efficace e duratura.

Tuttavia, esistono anche altri tipi di test, ovvero quello psicologici. Questi test non hanno una risposta corretta al 100%. Significa che sì, c’è una risposta considerata migliore delle altre, ma non è un dato matematico che non si può confutare. I test psicologi servono per scoprire alcuni nostri lati caratteriali che prima, magari, non conoscevamo.

In base alla risposta scelta, il test vi dirà che tipo di persona siete, che cosa preferite e che cosa evitate. Ad esempio, nel test psicologico di oggi il compito è semplice: tra le immagini raffiguranti un nucleo familiare, scegliere quella che più si confà alla vostra idea di famiglia perfetta. Scopriamo le tre possibili risposte.

Se avete scelto le figure 1 e 2

Se avete indicato la prima immagine, ovvero quella che raffigura una bimba per mano solo alla mamma con accanto il padre, significa che siete una persona cresciuta senza la figura paterna al vostro fianco. Oppure, avete avuto un padre debole o poco presente. Potrebbe anche significare che in questo periodo vi sentite lontani da vostro padre.

Se avete scelto la seconda immagine, non vedete l’ora di mettere su famiglia. Sapendo quanto il ruolo di un genitore sia importante, scegliete di mettere il bimbo in mezzo, circondato dall’amore di mamma e papà. Inoltre, desiderate che anche i vostri figli siano fortunati come lo siete stati voi e, quindi, li posizionate al centro del nucleo familiare.

La figura 3

L’ultima immagine rappresenta la vera e propria famiglia perfetta ed ideale. La figura mostra due genitori amorevoli ed abbracciati che tengono per mano la bimba. Questa immagina dimostra l’affetto e la protezione che gli adulti hanno verso la figlia. Questa scelta rivela anche un fattore negativo.

Se avete scelto quest’immagine, potreste aver subito il trauma della separazione dei propri genitori quando era ancora piccolo e quindi, scegliendo la terza figura, optate per qualcosa di bello che non avete mai potuto avere. Dunque, ipoteticamente sarebbe questa la risposta corretta ma, come già detto, i test psicologici servono per scoprire noi stessi, non per metterci alla prova.