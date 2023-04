Romina Power: il cambiamento è drastico, non sembra lei | FOTO virale

Romina Power torna sotto i rlfettori per via di uno scatto pubblicato sui social nel quale si mostra in altri panni.

Nessuno l’aveva mai vista così, ecco perché quella foto su Instagram sta facendo parlare l’Italia intera. Romina Power, che di solito è sempre molto elegante e composta, si è voluta mostrare in abiti che non sembrano proprio appartenerle.

Un outfit completamente fuori dal suo stile che forse nasconde un messaggio. Ma com’era vestita? Ecco la foto su Instagram mostra l’abbigliamento dalla testa ai piedi.

L’outfit è stato scelto per arrivare nello studio della Toffanin, dove registrare la puntata di Verissimo di cui era protagonista. Negli ultimi anni credevamo di averla imparata a conoscere, ma forse ci sbagliavamo.

Romina Power stupisce tutti: il drastico cambio di stile

Ancora una volta la Power ci ha stupiti: ha appeso al chiodo i suoi lunghi ed eleganti caftani, per un outfit più sportivo e comodo, fuori dalle righe. Sappiamo che la cantante si stava dirigendo da Silvia Toffanin a Verissimo, il salotto televisivo più amato di Mediaset in cui i vipponi raccontano la propria vita, tra difficoltà, gioie e debolezze. Non è la prima volta che la Power apre il suo cuore alla Toffanin, e anche questa sicuramente non ci ha deluso.

Per quanto gli faccia male o provochi dolore, non si è mai trattenuta dal parlare della perdita della figlia Ylenia, scomparsa misterioamente nel Missisipi. Un evento tragico che ha cambiato per sempre la sua vita e le dinamiche del suo matrimonio con Al Bano Carrisi, che poi negli anni è terminato.

La foto su Instagram stupisce tutti

Con la Toffanin parla davvero di tutto, forse, l’unico argomento che preferisce non toccare è quello che riguarda la nuova compagna del cantante, Loredana Lecciso. In ogni caso, anche questa volta gli argomenti principali hanno riguardato la sua carriera e la sua vita in generale: a cuore aperto, ha tracciato la linea della sua vita, ripercorrendo momenti di gioia e di dolore.

Quanto all’outfit di Romina Power, sappiamo che la bravissima cantante si è sempre distinta per eleganza e fascino, sfoggiando nelle diverse apparizioni lunghi caftani che hanno creato nuove tendenze tra le signore, proprio perché espressione di comoda raffinatezza. Ecco perché moltissimi si sono sorpresi nel vederla in abiti decisamente diversi dal solito, più sportivi e comodi.

Per viaggiare verso Milano e raggiungere la Toffanin, Romina ha optato per un outfit comodo, colorato, ma di stile: un pantalone della tuta verde e una felpa davvero colorata. Nella foto la si vede con il cappuccio sulla testa, probabilmente per non dare nell’occhio, pantaloni larghi e mocassini comodi. per spostarsi senza timore di soffrire. Insomma, di certo questa volta la Power ci ha proprio stupito e non è passata inosservata nemmeno così!