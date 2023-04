Romina Power: quella foto inedita con Ylenia è un colpo al cuore | Famiglia distrutta

Romina Power pubblica una foto con la famiglia in cui compare Ylenia, la sua primogenita scomparsa misteriosamente.

Lo scatto pubblicato dalla Power arriva dritto al cuore e lascia un’enorme ferita: si tratta di un ritratto di famiglia, quando Ylenia c’era ancora e riempiva le loro giornate.

I fan della coppia si sono commossi difronte a quel momento felice di vita, c’è chi ancora spera che la ragazza sia viva e che prima o poi possa fare ritorno a casa riunendo l’iconica famiglia Power-Carrisi.

Anche se è scomparsa più di 20 anni fa, nel 1994, la speranza è quella di ritrovarla. E sfogliando l’album dei ricordi, Romina Power ha deciso di condividerne uno prezioso con i suoi fan.

Romina Power sfoglia l’album dei ricordi

Romina Power non perde mai occasione di ricordare le belle cose e condividere le sue gioie con i fan che la seguono con attenzione su Instagram, dove è possibile scoprire ogni giorno lati inediti del suo carattere e della sua vita senza Albano.

La cantante è piuttosto attiva sui social network, dove condivide foto delle sue giornate, viaggi, e dei momenti in famiglia. Oltre al presente, Romina ama condividere ricordi passati, sebbene abbia vissuto momenti molto difficili da superare. Poche ore fa ha deciso di condividerne uno davvero doloroso.

L’emozionante scatto su Instagram

La foto di cui si parla nelle ultime ore catturano un momento di pura felicità, durante il quale la famiglia costruita con Albano Carrisi era in vacanza, al completo e unita. C’era anche Ylenia Carrisi, la primogenita misteriosamente scomparsa durante un viaggio in New Orleans. La sua scomparsa è tutt’ora un mistero che non dà pace ai suoi genitori, convinti che a portarla sulla cattiva strada sia stato il suo fidanzato dell’epoca, il trombettista di strada Alexander Masakela.

La foto che li ritrae tutti insieme ha davvero toccato le corde del cuore di tutti gli utenti del web. Erano tutti felici e spensierati, nessuno in quel momento avrebbe potuto immaginare che quel nucleo familiare si sarebbe spezzato per sempre. Nella foto vediamo Albano, Romina, Ylenia e più in alto Yari, che all’epoca era il più piccolino.

Correvano gli anni Settanta, che Romina ricorda ancora con molto piacere: “Ylenia con la sua famiglia al mare negli anni ’70, quando in Puglia venivano in pochi anche in Agosto”, ha scritto la cantante. Moltissimi gli utenti che hanno scritto un commento per ricordare Ylenia e fare forza a Romina, oltre che per sottolineare la bellezza e la somiglianza di entrambe.