Emma Marrone: “Imbecilli” va su tutte le furie | Situazione irrecuperabile

Emma Marrone senza freni lancia una pesante frecciatina sui social: ecco a chi è rivolto il pungente messaggio.

Sappiamo quanto Emma Marrone sappia essere provocatoria quando viene messa con le spalle al muro. Ancora una volta la cantante è finita sotto i riflettori per un’affermazione che non è passata inosservata.

L’ex allieva di Amici, ormai cantante di successo, ha lanciato un feroce messaggio che ha deciso di condividere con il mondo. Alla lettura delle sue parole, molti si sono chiesti a chi si riferisse. Finalmente è arrivata la risposta che lascia sconvolti tutti. Ecco a chi si rivolgeva la bravissima cantante e cosa ha scatenato la sua reazione.

Non è la prima volta che Emma Marrone si fa notare per aver scritto opinioni lapidarie sui suoi social network. Uscita da Amici, il talent di Maria De Filippi, la sua carriera è stata tutta in discesa.

Ha calcato i maggiori palchi e riempito i palazzetti più grandi delle nostre città. Ad ogni concerto riunisce grandi e bambini, persone da tutta Italia che si ritrovano per cantare a sguarciagola i suoi intramontabili pezzi.

Emma Marrone senza filtri sui social

Anche questa volta le sue parole non sono passate inosservate agli occhi dei fan. Sappiamo che la Marrone non ha mai avuto paura di dire la sua, anche nella scuola di Amici si era fatta notare per il suo carattere spumantino e sempre diretto. A oggi è tra le artiste italiane più seguite di sempre, i suoi fan si informano su di lei anche attraverso i suoi canali social, dove condivide la sua quotidianità e talvolta pensieri discordanti con l’opinione pubblica. Su Instagram conta oltre 6 milioni di follower, un numero cospicuo che testimonia il suo successo internazionale.

Ora ci si chiede se l’ultima frecciatina lanciata si riferisse a una persona in particolare. Di certo, le sue parole hanno scatenato le polemiche di numerosi utenti che l’hanno definita poco garbata e troppo diretta. Secondo l’opinione di alcuni, infatti, la cantante dovrebbe imparare a “filtrare” ciò che dice, senza lasciarsi trasportare dalla rabbia del momento.

A chi si riferiva la pungente frecciatina

Ma cosa è successo? Emma Marrone ha condiviso nelle sue storie Instagram un pensiero vabbè.it, lasciando intendere la sua opinione personale in merito a quanto scritto. “Non prendetevela con i social, la gente era scema anche prima. Solo che prima lo sapevamo solo in famiglia”. Questa è la frase della pagina condivisa in prima persona dalla cantante.

La cantante ha dimostrato di trovarsi in linea con il pensiero Umberto Eco, che ha sempre avuto un’opinione severa nei confronti del mondo dei social network, sottolineando – proprio in occasione della sua laurea in Comunicazione e Culture dei Media all’Università – come i social avevano dato lo stesso diritto di parola dei premi Nobel a “legioni di imbecilli” che prima parlavano tra di loro al bar, mentre adesso lo fanno sulle varie piattaforme.

Emma Marrone è d’accordo con quanto affermato dal filosofo e scrittore e non ha avuto paura di dirlo. Lei sa bene quanto le parole possano ferire e vorrebbe che le persone ci pensassero due volte prima di rendere i propri pensieri di dominio pubblico. Non c’è nessun riferimento particolare nascosto dietro la condivisione della foto. La frecciatina, per così dire “universale”, era rivolta a tutti gli utenti dei social poco responsabili e calibrati.