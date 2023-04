Tomaso Trussardi: quel colpo basso dietro la separazione con Michelle | Cuore a pezzi

Un vero colpo basso per Tommaso Trussardi, esce alla scoperto la verità sulla triste separazione che gli ha spezzato il cuore.

Quando l’Italia ha scoperto che la storia d’amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker era finita è stata una vera doccia fredda, i due sono sempre apparsi molto affiatati e complici tanto da lasciare tutti spiazzati alla notizia dell’addio, lo stesso Tomaso ha confessato di avere il cuore spezzato per quella situazione che proprio lo ha colto impreparato.

Tomaso Trussardi, che da poco ha festeggiato i suoi primi quarant’anni, è un giovane e talentuoso imprenditore italiano a capo di uno dei brandi di grande lusso del nostro Paese, nella sua vita ha sempre dato il massimo per portare avanti l’azienda di famiglia, in molti lo hanno descritto come dedito al lavoro, durante la sua vita è sempre stato molto schivo e lontano dai riflettori, questo fino a quando una sera, mentre si trovava ad una cena, non ha incontrato lo sguardo di Michelle.

Tra i due è stato subito colpo di fulmine, gli stessi presenti all’evento hanno confermato che era come aver visto accendersi la famosa scintilla, erano incantati l’uno dall’altra, insomma una bellissima storia d’amore iniziata come una fiaba, tantoché non ci è voluto molto tempo prima che la coppia decidesse di convolare a nozze.

Il loro matrimonio è passato agli annali come uno dei più belli e sontuosi, entrambi erano radiosi e alla cerimonia erano presenti moltissimi tra vip, amici e parenti, da loro grande amore sono arrivate anche due bambine, le splendide Sole e Celeste, tutto faceva pensare che la loro fosse una coppia indistruttibile, nelle immagini apparivano come la famiglia da sogno, ma qualcosa è andato storto e come un tornado, nel giro di pochissimo tempo, tutto si è sgretolato.

Il doloroso momento dell’addio tra Michelle e Tomaso

Il passato di Michelle e Tomaso era molto diverso, lui era un giovane uomo lontano dai riflettori con una vita privata estremamente riversata e a detta degli amici più stretti un vero single incallito, mentre lei, come tutti sappiamo è una delle donne dello spettacolo più famose e infuenti del nostro Paese. Impossibile non pensare a Michelle e la sua storia d’amore con il cantante italiano Eros Ramazzotti, ancora oggi i fan dei due sperano di rivederli insieme, un sogno che difficilmente si realizzaerà.

Quando si sono conosciuti Michelle era molto giovane e si trovava proprio ad un concerto di Eros, anche in quel caso è scattato un amore incredibile che ancora oggi portano avanti in forma diversa, nutrono un profondissimo affetto l’uno per l’altra e durante il loro matrimonio hanno dato alla luce la loro primogenita Aurora, che li ha resi da pochissimo nonni di Cesare Augusto, il suo primo figlio. In seguito Michelle e Eros si lasciarono e lei conobbe proprio Tomaso.

La fine dell’amore con Trussardi

Tra i due fu tutto fulmineo, dall’amore alla separazione, tutto ha avuto inizio quando una rivista del settore pubblicò alcune immagini che ritraevano la famosa conduttrice in compagnia di un uomo che non era Trussardi, trattasi del famoso medico ex gieffino da poco Giovanni Angiolini. Le foto non lasciavano spazio a dubbi, tra i due stava nascendo qualcosa di molto più intimo di una semplice amicizia. Quello fu un momento davvero devastante per Tomaso, era impossibile non notare come l’imprenditore avesse appreso davvero con dolore la situazione.

Le frecciatine in direzione della sua compagna di una vita parlavano chiaro, proprio lei, la donna per cui aveva completamente perso la testa ed era stata la sua compagna per dieci anni lo stava rimpiazzando con un altro uomo sotto gli occhi di tutti. In seguito abbiamo più volte sentito voci riguardo a una possibile riunione tra loro, il desiderio di ricostruire la famiglia, ma nei fatti non è più stato così, dopo i primi attriti però i due sono riusciti a trovare un punto di accordo e adesso hanno trovato una nuova sintonia.

Infatti proprio Michelle ha voluto fare un gesto di grande affetto verso il suo ex compagno nel giorno del suo compleanno pubblicando una foto della loro famiglia al completo. Per Tomaso è stato un addio doloroso, per adesso non sembra che possa riconquistare il cuore della svizzera più famosa d’Italia, ma solo il tempo potrà dircelo.