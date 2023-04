Silvio Berlusconi è morto, la notizia è sconvolgente e non lascia dubbi | Cos’è successo?

Silvio Berlusconi, uno dei più grandi imprenditori italiani, ha subito una devastante infezione polmonare. Ma cos’è successo?

Per Silvio Berlusconi questo è stato un periodo drammatico, a causa dell’infezione polmonare che lo ha colpito, e che lo ha costretto recentemente a recarsi d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, dove prontamente è stato ricoverato in terapia intensiva.

Sono stati giorni di paura per la famiglia, per 13 giorni le notizie sono state allarmanti con qualche piccolo spiraglio di miglioramento, ma una notizia su tutte ha creato il panico generale, un articolo uscito su Milano Today, dal titolo inequivocabile, è circolata per tutta Italia nelle stesse ore con rapidità, si parla proprio di morte, ricordando con parole affettuose il leader di Forza Italia.

Il titolo “Silvio Berlusconi è morto”, ha creato molta confusione e preoccupazione riguardo alla situazione attuale che comunque è tenuta sotto monitoraggio costante, però quello che è capitato a Milano Today è stato un terribile sbaglio, una “svista” da parte della rivista, che per questo motivo ha esposto le proprie scuse.

La rivista Milano Today, come le altre testate giornalistiche fanno di norma, sono solite preparare in anticipo articoli necrologi in situazioni che potrebbero essere ‘pericolose’, si chiamano i così detti “Coccodrilli”, i quali vengono realizzati proprio in occasione della morte dei personaggi più importanti.

Le scuse di Milano Today: un errore perdonabile

Dopo aver rimosso all’istante l’articolo, la rivista Milano Today ha voluto rivolgere le sue scuse a tutti i suoi lettori abituali, e anche a chi era capitato sulla notizia, con un messaggio in cui avverte dell’errore nella pubblicazione dell’articolo – in quanto si trattava di una bozza errata – su Silvio Berlusconi.

La rivista ha aggiunto, inoltre, che nonostante l’errore sia stato rilevato subito, il problema vero è stato che il pezzo si sia indicizzato per pochi attimi, così tutti hanno avuto modo di leggerlo prima che fosse stato possibile cancellarlo. Un errore “perdonabile” perché come sempre chi lavora può sbagliare. Tuttavia, quello che davvero preoccupa è che le condizioni di salute di Silvio Berlusconi non sono ancora stabili. Quello che sappiamo a oggi è che la notte è stata tranquilla fuori dalla terapia intensiva.

Quali sono ora le vere condizioni del premier Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi nei mesi scorsi aveva avuto un problema respiratorio abbastanza grave che lo aveva costretto a recarsi di corsa in ospedale da cui era stato dimesso il 30 marzo. Apparentemente non risolto, adesso l’ex premier è quindi di nuovo all’ospedale San Raffaele dove è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva cardiochirurgica. Le notizie arrivate da Ansa però fanno preoccupare molto: si tratterebbe di una forma di leucemia per cui Silvio Berlusconi ha dovuto iniziare la Chemioterapia.

Il leader di Forza Italia non sembra tuttavia e per fortuna in gravi condizioni dopo gli accertamenti, mentre la sua famiglia che gli è sempre stata vicino, tra cui il fratello Paolo e i figli Martina e Luigi, si reca periodicamente in ospedale. Silvio Berlusconi sembra non mollare, riesce a parlare e sta bene, adesso si trova nel reparto di degenza ordinaria sempre al San Raffaele di Milano dove è stato trasferito da domenica dopo quei terribili 12 giorni di terapia intensiva. Si aspettano nuovi aggiornamenti.