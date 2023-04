Oroscopo: per 4 segni saranno giorni terribili | Preoccupazioni e problemi a dismisura

Gli astri parlano chiaro, per questi quattro segni si prospetta una settimana da dimenticare, tra problemi e preoccupazioni.

Ci possono essere delle congiunzioni astrali decisamente favorevoli e a volte assolutamente disastrose, è questo il caso per quattro segni zodiacali che nella prossima settimana dovranno stare molto attenti alle loro mosse perché dietro l’angolo si nascondono brutte sorprese.

Proprio questi dovranno superare un periodo di pressione e disagio, quello che potrebbe succedere è che vi sentiate messi all’angolo dagli accadimenti e di non avere via d’uscita, ma ovviamente come per tutti i cicli della vita, questo sarà solo un periodo dovuto ai pianeti in sfavore.

Quindi, la migliore strategia per superare questo momento è semplicemente stare più attenti del solito, evitare investimenti importanti, ove possibile, e riflettere qualche minuto in più piuttosto di prendere decisioni dettate dall’istinto.

Insomma un momento di riflessione che potrebbe aiutare a superare il periodo delicato. Ma veniamo al dunque, ecco quali sono i quattro segni zodiacali che verranno messi sotto pressione nel prossimo periodo.

I 4 segni zodiacali baciati dalla sfortuna: cosa devono fare?

Ci sono diversi fattori che possono determinare se un preciso segno zodiacale può essere soggetto a un periodo sfortunato, uno dei principali è dettato dai pianeti non favorevoli soprattutto riguardo alla loro posizione, a seconda di come sono disposti possono avere un impatto negativo con alcuni segni zodiacali.

Proprio per questi 4 segni sta arrivando questo periodo di ‘sfortuna’, se così vogliamo chiamarla, ma è più corretto dire che potrebbe essere un momento in cui i pianeti non aiutano nell’ordine cosmico delle cose e questo potrebbe portare situazioni di disagio con diverse problematiche da risolvere. Un buon metodo per stare più tranquilli è quelli di evitare mosse azzardate o mettersi in potenziali situazioni che possano portare a dei litigi.

Quali sono questi 4 segni sfortunati?

Iniziamo con il primo dei quattro segni che si troveranno in un periodo di difficoltà in questa seconda metà del mese di aprile. Scorpione, i nati sotto questo segno avranno già notato di non aver iniziato il 2023 con il botto avendo già dovuto affrontare delle difficoltà. Sembrava arrivato un spiraglio con marzo, purtroppo però oscurato da questo aprile che porterà dei momenti bui.

Lo scorpione è famoso per essere un carattere che spesso non riesce a trattenere i proprio pensieri e le proprie opinioni, in questo preciso periodo dell’anno il consiglio è quello di cercare di contare fino a 10 prima di essere diretti, soprattutto nella vita privata e sul lavoro dove gli equilibri saranno fragili.

A seguire troviamo Gemelli, Cancro e Capricorno

Per i nati sotto il segno dei Gemelli si prospetta un periodo molto diverso da quello a cui sono abituati, famosi per essere solari, potrebbero vedere un grosso nuvolone sopra la loro testa che li renderà polemici e sfortunati, quindi il miglior consiglio è quello di cercare di avere fiuto e stare lontani dai possibili problemi in agguato. Il modo è non facendo scelte azzardate, evitare qualsiasi polemica mantenendo un profilo basso per far passare il momento senza ripercussioni.

Il terzo segno a rischio in questo prossimo periodo è quello del Cancro, la sensazione primaria che potrebbe provare è quella di sentirsi spaesato e confuso, anche se tutto sembrerà impossibile da gestire l’importante è mantenere la calma, essendo un segno molto sensibile il rischio potrebbe essere quello di crollare sotto questo peso, ma l’importante è sempre tenere a mente che si tratta di un periodo passeggero, la pazienza sarà la vostra virtù.

Infine il quarto segno è quello del Capricorno, per i nati sotto questo segno il periodo è proprio nero, i pianeti sono praticamente tutti sfavorevoli, non stupitevi infatti se tutto quello che state facendo vi appare troppo difficile e le situazioni in cui venite coinvolti sembreranno impossibili da affrontare. Il Capricorno è un segno abituato alla perfezione e alla reazione, in questo momento dovrà trattenersi, fare un bel respiro e non prendere decisioni bruche. Il periodo passerà, ci vuole un po’ di pazienza.