Cicogna in arrivo in casa Grimaldi, non ci sono più dubbi | I sudditi festeggiano

Charlene di Monaco è incinta? L’indizio non sfugge all’occhio attento dei sudditi, che stanno già sognando ad occhi aperti.

Da tempo si parla di una presunta gravidanza di Charlene di Monaco, ma non erano mai emersi indizi evidenti che avvalessero questa tesi. La foto imputata che sta facendo il giro del web in queste ore, però, cambia decisamente le carte in tavola.

Sappiamo quanto i reali tengano alla propria privacy e cerchino di tenere per sé le questioni più intime, ove possibile. Questa volta a Charlene è sfuggito un dettaglio particolare che i sudditi hanno subito notato. Secondo l’indiscrezione bomba, la famiglia reale di Monaco si starebbe per allargare: la cicogna è davvero in arrivo? Ecco cosa sta succedendo tra le mura del Palazzo.

I rumors sulla coppia reale formata da Charlene e Alberto si rincorrono di giorno in giorno. Questa volta li vedono coinvolti in quella che potrebbe essere una lieta notizia: secondo le indiscrezioni e l’occhio attento di alcuni sudditi, la principessa di Monaco nasconderebbe sotto larghi vestiti un pancino sospetto. A insospettire il mondo intero è una foto che testimonia il suo ritorno in pubblico dopo moltissimo tempo.

Torna il sereno in casa Grimaldi

In occasione della messa commemorativa del Principe Ranieri, la principessa è tornata all’aria aperta indossando un leggero cappotto grigio lungo a vita alta, accompagnata da suo marito. Sotto al soprabito aveva un top a quadri e una gonna lunga. Tutti capi oversize che hanno fatto sorgere un dubbio alimentato da rumor di corte: Charlene di Monaco è in dolce attesa?

Il suo outfit, impreziosito da una cintura in pelle, ha scatenato diversi sospetti: in molti sostengono che non rientra nel suo stile, e quindi sarebbe stata una scelta di comodo per nascondere questa presunta gravidanza. Senza dubbio si tratta di un look over che tende a nascondere molti punti del corpo, come quel pancino sospetto.

Il pancino sospetto di Charlene di Monaco

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma questa scelta di stile – sicuramente ragionata – ha fatto scatenare i gossip in tutto il mondo. Secondo l’opinione di molti, la famiglia Grimaldi si starebbe per allargare, perché la coppia aspetterebbe il terzo figlio.

Nonostante questo, ricordiamo che ultimamente si parlava di una profonda crisi matrimoniale tra i due: il sospetto era che la separazione fosse alle porte. Che tutto si sia risolto e per coronare nuovamente il loro amore hanno deciso di allargare il proprio nucleo? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà in casa Grimaldi.