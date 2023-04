Chanel Totti presa di mira, accuse violentissime: interviene papà Francesco Totti

Francesco Totti interviene sulle pesanti accuse per la figlia Chanel.

La figlia di Francesco Totti, Chanel Totti, ha di recente subito gravi accuse da parte delle tiktoker Martina De Vivo, la quale ha gridato ad alta voce e, a quanto pare, confermato i suoi sospetti, puntando il dito contro la ragazza.

Le accuse hanno messo Chanel in una situazione molto scomoda, al punto tale che il padre, Francesco Totti, ha deciso di intervenire per difenderla e, in questo modo, porre fine a tutta la faccenda.

La causa della furia di Martina De Vivo, sarebbero una serie di sospetti per cui Chanel Totti avrebbe avuto una storia con il suo ex marito: Cristian Babalus, durante il periodo in cui erano ancora insieme.

Chanel e Cristian, dunque, secondo Martina, avrebbero dato inizio a questa relazione quando il matrimonio della coppia Martina De Vivo – Cristian Babalus era ancora vivo. Ciò ha fatto infuocare la tiktoker che non ci ha più visto e ha deciso di intervenire.

La reazione di Martina De Vivo

Martina De Vivo, per mostrare tutto il suo risentimento e la rabbia nei confronti del suo ex e della sua amante, nonché informare i suoi followers dell’accaduto, aveva deciso di postare un video sui social in cui racconta la sua versione dei fatti.

In vista di ciò, il suo ex marito, Cristian Babalus ha cercato invano di porre rimedio a tale situazione, smentendo le accuse di Martina relative alla relazione con Chanel Totti già durante il loro matrimonio. Ma questa presa di posizione ha ottenuto l’effetto opposto: non ha fatto altro che infiammare ancora di più l’intera storia.

La risposta di Cristian e la reazione di Francesco Totti

Cristian ha, infatti, voluto specificare che la frequentazione con la figlia di Totti aveva avuto inizio solo dopo la fine della relazione con Martina, scatenando la reazione dell’ex moglie che ha, a quel punto, pubblicato senza veli i messaggi con Cristian, i quali confermerebbero la propria versione. I messaggi, infatti, mostrano un Babalus pentito che le dà palesemente ragione per tutto: Tu hai perfettamente ragione in tutto […] ti meriti tutta la serenità”.

Rispetto a tutta la situazione, il papà di Chanel, Francesco Totti, ha deciso di intervenire prendendo le parti della figlia. Il calciatore ha condiviso sui social un video durante il concerto di Eros Ramazzotti, in cui riprendendo la figlia Chanel, focalizza l’attenzione su un amico di famiglia avvisando che si tratta del nuovo fidanzato di Chanel.