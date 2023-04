Pier Silvio Berlusconi li butta fuori dell’Isola senza pietà | Scatta la rabbia: “Ecco la verità”

Questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi si prospetta scoppiettante: una voce fuori campo riporta la drastica decisione di Berlusconi.

Il ritorno in televisione di Ilary Blasi dopo la sua separazione con Totti, un cast pungente e due opinionisti d’eccellenza: questa edizione dell’Isola dei Famosi ha tutti gli ingredienti per essere davvero seguita dai telespettatori.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip di certo non ha deluso i fan del programma, che sono rimasti attaccati alla televisione a vedere dinamiche trash che si creavano e distruggevano giorno per giorno. Gli utenti del web sperano che sia così anche per il programma condotto dalla Blasi.

Il suo attesissimo ritorno in televisione supererà le aspettative? Sappiamo che la conduttrice ed ex moglie di Totti non ha peli sulla lingua e c’è già chi scommette in qualche velenosa frecciatina nei confronti del Pupone e della sua nuova compagna, Noemi Bocchi. In queste ultime ore, però, tutta l’attenzione dei fan è concentrata sulla drastica decisione che avrebbe preso Pier Silvio Berlusconi: ecco cosa è successo.

Pier Silvio Berlusconi, la decisione per l’Isola dei Famosi

Tra i corridoi di Mediaset si vocifera che l’amministratore delegato del gruppo abbia scartato ben 5 persone per il cast dell’Isola. Un numero molto rilevante, se pensiamo a quanto ammontano i naufraghi partecipanti. Sappiamo che a Pier Silvio Berlusconi non è andato proprio giù il comportamento dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, tantoché Signorini è dovuto intervenire per calmare le acque.

Forse, con la decisione di stroncare il sogno di 5 papabili naufraghi, Pier Silvio ha cercato di evitare un altro scandalo televisivo. Ma chi sono i vip coinvolti? Quando nelle scorse ore è stato reso ufficiale il cast dei naufraghi, alcuni protagonisti dati per certi sono stati esclusi. Si tratta di Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato.

La reazione dei naufraghi esclusi

Secondo l’opinione di molti questi personaggi sono giudicati come pericolosi e trash: alcuni di loro non hanno peli sulla lingua, sono molto carismatici e potevano creare dinamiche scomode. Ed ecco che, forse, Pier Silvio per evitare ulteriori drammi li ha scartati sul nascere.

Due di loro, però, hanno parlato, smentendo il tutto ai microfoni di Fanpage: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”. Ha detto Serena Enardu, che aggiunge: “Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”. Anche Onestini si è accodato alle parole della sarda, affermando che non c’era stato nessun contatto con il reality.