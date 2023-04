Silvio Berlusconi, ecco il suo patrimonio inimmaginabile | Un vero impero

Silvio Berlusconi è uno degli uomini più ricchi d’Italia e del mondo; il suo patrimonio si aggira attorno a cifre enormi.

Con le sue capacità imprenditoriali Silvio Berlusconi è riuscito a guadagnarsi il titolo di uno degli uomini più ricchi del mondo e d’Italia. L’ex cavaliere ha iniziato la sua carriera nel mondo edilizio e ben presto si è allargato arrivando anche nella politica e nei media.

Il suo è un vero e proprio impero, sia mediatico che finanziario. Della sua “famiglia” fanno parte Mediaset, di cui oggi è amministratore delegato il figlio Pier Silvio, Mediolanum, Mondadori, la squadra del Monza e, fino ad aprile 2017, anche il Milan. Ovviamente alla base di tutto ciò c’è Fininvest, l’azienda che detiene il reparto azionario della famiglia Berlusconi.

Fondata nel 1975, la finanziaria alla base dell’attuale patrimonio dei Berlusconi. La ricchezza si divide tra i figli Pier Silvio e Marina, avuti dal primo matrimonio, e poi tra Luigi, Barbara ed Eleonora, nati dalla seconda moglie dell’imprenditore. Fininvest detiene partecipazioni quali ad esempio Alba Servizi Aerotrasporti per i velivoli aziendali.

Una delle partecipazioni maggiori è Mediolanum, il gruppo bancario di cui Fininvest detiene il 30%. Altre partecipazioni minori includono le quote di Soldo e Satispay, rispettivamente del 6,8% e del 2%. La situazione per Fininvest non è sempre stata così rosea: inizialmente aveva più di 4 miliardi di lire di debiti a fronte di 11 miliardi di utili. La situazione è cambiata con la quotazione in bosa di Mediaset e Mediolanum.

Le holding

Per quanto riguarda le holding, oggi sono 7 ma inizialmente se ne contavano 38. Le holding hanno mantenuto i nomi assegnatigli all’inizio, dati seguendo i numeri ordinali. Quelle chiamate Prima, Seconda, Terza e Ottava sono al 100% di Silvio Berlusconi e rappresentano il 61,2% della capogruppo.

Le quote di Marina e Pier Silvio sono raggruppate rispettivamente nella Quarta e nella Quinta e sono pari al 7,65%. A Barbara, Eleonora e Luigi sono andate le quote relative all’ultima holding, chiamata Quattordicesima, che detiene il 21,4% di Fininvest.

I numeri di Silvio Berlusconi

Secondo Forbes la famiglia Berlusconi ha un patrimonio di quasi 7 miliardi di dollari, quindi circa 6.2 miliardi di euro al cambio attuale. Nel corso degli anni, secondo Milano Finanza, Silvio Berlusconi ha incassato cedole per 2,5 miliardi di euro, circa 85 milioni l’anno per 30 anni.

Oggi è Marina Berlusconi a presiedere Fininvest, mentre l’amministratore delegato è Danilo Pellegrino. Nel 2018 l’azienda contava più di 17 mila dipendenti. Nel 2021 Fininvest vantava 8,7 miliardi di ricavi e un patrimonio netto di 3 miliardi, con un utile di 360 milioni. Oggi la società ha un valore di 1 miliardo a bilancio; la quota in Borsa vale meno di 700 milioni.