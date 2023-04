Eros Ramazzotti: escono le prime foto di Dalila in dolce attesa | Grande gioia

Doppia sorpresa per Eros Ramazzotti: dopo essere diventato nonno, rivive la paternità? L’indiscrezione bomba sta facendo impazzire i fan.

Eros Ramazzotti sta vivendo davvero un periodo intenso di emozioni: sappiamo che da pochissimo è diventato nonno di Cesare Augusto, figlio della sua primogenita Aurora, avuta con Michelle Hunziker.

Un’emozione unica che Eros e Michelle aspettavano di vivere da molto tempo, e ora che è tutto vero, sprizzano gioia da tutti i pori. Per il cantante questa felicità potrebbe non terminare qui, anzi raddoppiare. Si sospetta che nella sua vita sia in arrivo un secondo bebè, questa volta suo e della sua nuova compagna Dalila. Ecco tutto quello che sappiamo in proposito.

Dopo che sua figlia Aurora lo ha reso nonno Eros è impazzito di gioia. Nonostante si siano lasciati da tempo e ora siano solo amici, Eros e Michelle non vedevano l’ora di vestire i panni dei nonni di Cesare Augusto.

Eros e Delila diventeranno genitori?

Sappiamo che in amore Eros è sempre stato molto riservato: dopo il matrimonio con Michelle ha avuto una storia d’amore molto intensa con Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto due figli. Dopo aver messo una pietra sopra all’amore con Marica, Eros ha ripreso la sua vita in mano, infatti ha trovato una nuova compagna.

Il suo nome, però, è venuto fuori dopo parecchio tempo, proprio perché la coppia preferiva tenere la relazione privata e lontana da occhi indiscreti. A rivelare il nuovo amore è stato uno scatto che il cantautore ha scelto di condividere su Instagram. Per la prima volta si è mostrato in compagnia di Dalila Gelsomino, una bellissima ragazza di 34 anni che vive in Messico dove si occupa di assistenza e turismo.

La foto della pancia che non lascia dubbi

Eros ha deciso di condividere con il mondo intero alcuni momenti con la sua dolce metà. Infatti oltre al famoso scatto dei due in un tenero bacio, corredato da una descrizione, il settimanale Chi ha pubblicato una foto della coppia a passeggio dove la donna appare con un evidente pancino sospetto.

La notizia che sta facendo scalpore e mandano in tilt i fan del cantante è che Eros Ramazzotti potrebbe diventare nuovamente papà. Ormi è più che un sospetto la gravidanza di Dalila, viste le immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, anche se i due stiano nascondendo la gravidanza, come hanno fatto all’inizio con la loro relazione. Ci avviseranno a cosa fatta? Eros potrebbe vivere una doppia emozione: oltre a tenere in braccio il nipotino Cesare, potrebbe cullare suo figlio. Non resta che attendere e osservare con attenzione le prossime mosse della curiosa e innamoratissima coppia.