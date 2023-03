“Ogni tanto sì”, Michelle Hunziker rompe il silenzio sull’intimità con Eros Ramazzotti | CLAMOROSO

La ben nota conduttrice svizzera ha ammesso i retroscena segreti tra lei e il suo ex marito, il famoso cantante Eros Ramazzotti.

La storia d’amore tra la solare showgirl Michelle Hunziker e l’affascinante cantante Eros Ramazzotti ha fatto sognare generazioni di adolescenti. Dal loro rapporto sentimentale è nata anche una figlia, Aurora, che molto presto li renderà nonni per la prima volta di un magnifico nipotino.

Malgrado i due si siano lasciati diversi anni fa, il pubblico italiano, ogni volta che li rivede insieme, sogna di poter assistere ad una loro riappacificazione e ritorno di fiamma. Recentemente, Eros e Michelle si sono visti assieme nel programma di lei, ovvero Michelle Impossibile & Friends. Per l’occasione, i due hanno cantato dei brani di insieme, accogliendo anche la loro amata figlia Aurora.

Un momento di spettacolo che ha commosso tutti, compresa la padrona di casa che, guardando il suo ex marito con la loro adorata figlia, le sono venute le lacrime agli occhi. Per quell’occasione, i tre hanno formato un bel quadretto di famiglia che in molto sognano di poter rivedere confermato.

Michelle Hunziker punzecchiata da Pio e Amedeo

Nella scorsa puntata, la Hunziker è stata ospite a Felicissima Sera, trasmissione condotta dal duo comico Pio e Amedeo. I due non hanno perso tempo e subito le hanno chiesto del suo rapporto con Eros e se i due avessero ”fatto un richiamino”, sottintendendo se fossero stati in intimità. Michelle, presa alla sprovvista, ha risposto: “Ogni tanto sì, per educazione…”.

Non l’avesse mai detto. In pochissimo tempo, moltissime fake news hanno iniziato a girare sul loro conto, tanto da costringere Michelle ha chiarire la cosa in modo definitivo. Pochi giorni fa, la conduttrice ha pubblicato delle storie sul suo profilo social di Instagram per mettere in chiaro una volta per tutte il suo rapporto con Eros.

Le spiegazioni di Michelle circa la sua relazione con Eros

La Hunziker ha affermato: “È chiaro che io non è che sia così p**la che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti, nella mia singletudine, lo vengo a dire in televisione. Era palesemente un gioco. I clickbait possono creare tensioni tra le famiglie”. Michelle si ritiene una buona amica di Ramazzotti ed entrambi stanno per diventare nonni, quindi si vedranno spesso.

Ma questo non significa nulla, perché Eros adesso è fidanzato e lei ha risposto in modo ironico a Pio e Amedeo perché colta alla sprovvista. Michelle Hunziker ha voluto concludere così la sua spiegazione social: “Non prendiamoci troppo sul serio, io continuerò a essere la persona ironica e autoironica che sono sempre stata”.