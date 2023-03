Cicogna in arrivo ad Amici: il pancino sospetto non lascia spazio a dubbi | FOTO

Si allarga la famiglia di Amici di Maria De Filippi, proprio lei sembra essere incinta. Il pancino non lascia spazio a dubbi.

La scuola di Amici negli anni è diventata una grande famiglia di professionisti: cantanti, ballerini e produzione passano insieme così tante ore alla settimana che ormai sono come fratelli. Proprio per questo, la lieta notizia ha addolcito tutti: lei potrebbe essere in dolce attesa.

Lo scoop ha rallegrato i fan, che sarebbero davvero felicissimi di accogliere un nuovo bebè: anche per Maria sarebbe una bella sorpresa, dopo il brutto momento che ha passato. Lei lo dice sempre: gli alunni e i professionisti della scuola sono come figli. Nella foto pubblicata sui social non è passato inosservato il suo pancino che fa pensare a una sola cosa: sta arrivando una cicogna.

Il serale di Amici è appena iniziato, ma già arrivano liete notizie dal talent show. Sappiamo che la padrona di casa, Maria De Filippi, per quanto cerchi di distrarsi con il lavoro sta vivendo un momento doloroso: poche settimane fa, infatti, è venuto a mancare suo marito Maurizio Costanzo. Una brutta perdita che ha dato grande dolore alla sua famiglia e a tutta la televisione italiana.

Amici, ballerina in dolce attesa

Maria è tornata a lavorare pochi giorni dopo il funerale, “perché così mi hanno insegnato”, ha detto. Di certo, però, il momento non è facile. Una professionista della scuola di Amici, però, potrebbe portare presto un po’ di felicità. Lei, infatti, sembra essere incinta.

Non stiamo parlando di una allieva, ma di una professionista, ovvero Francesca Tocca, la moglie di Raimondo Todaro. L’attuale coach e la ballerina professionista di latino hanno già una splendida bambina, ma è molto probabile che stiano aspettando un altro bebè. A destare sospetti è stata una foto che sta facendo il giro del web.

Cicogna in arrivo per Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Molti telespettatori hanno notato che il corpo di Francesca Tocca è cambiato nelle ultime settimane: la ballerina ha mostrato un pancino più morbido che desta sospetti. Al momento non ci sono certezze, si tratta solo di indiscrezioni. I fan attendono la conferma ufficiale, ma l’ipotesi è ben fondata.

Il web è fermamente convinto che Francesca sia in dolce attesa: forse, la coppia sta aspettando l’arrivo del terzo mese per annunciare la gravidanza. L’annuncio potrebbe avvenire proprio durante l’ultima puntata del serale, per chiudere in bellezza la stagione di Amici.

Insomma, non ci resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione. Di certo, l’arrivo di un bebè sarebbe una bellissima notizia per la famiglia di Mediaset e porterebbe un raggio di luce nella vita di Maria De Filippi, che è molto affezionata a Francesca e Raimondo.