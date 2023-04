Maria De Filippi ha fatto un errore imperdonabile | Per lei è gogna mediatica

Maria De Filippi è una delle donne più amate dello spettacolo, ma questa volta il suo errore è stato fatale. Si scatena la bufera.

Uno dei dating show più duraturo e seguito dal pubblico è proprio quello che vedere come Queen assoluta Maria De Filippi, l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne continua a essere uno zoccolo duro del palinsesto Mediaset.

Nel tempo ne sono successe di tutti i colori, ma questa volta Maria l’ha fatta grossa tanto che a difenderla sono dovuti intervenire anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Cosa sarà mai successo di così grave da scatenare le ire del web?

Uomini e Donne piace al pubblico perché nel tempo è stato sempre capace di rinnovarsi con nuove formule che sono state più o meno apprezzate, le due più durature sono il classico torno dove giovani corteggiatori cercano di conquistare il cuore dei tronisti e il l’ormai diventato cult il trono Over, che vedere uomini e donne dai 40 anni fino ai 92 anni cercare l’anima gemella.

Di storie d’amore da sogno ne abbiamo viste passare nella trasmissione, momenti da batticuore e relazioni che sono durate nel tempo, come è stato per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dal loro amore sono arrivati anche i figli Ethan e Achille, oppure anche Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che hanno avuto i primi due figli Niccolò e Leonardo e adesso aspettano il terzo arrivato, Mattia. Ma adesso qualcosa non va.

Situazione disastrosa per Maria De Filippi, il danno è fatto

Nel tempo ci sono state più e più occasioni in cui proprio la De Filippi si è fatta fregare dai tronisti e corteggiatori più giovani, persone che andavano in trasmissione con il cuore in mano desiderosi di trovare il vero amore, quando invece veniva allo scoperto che l’unica cosa a cui erano interessati era un po’ di notorietà.

Per questa ragione, anche il pubblico ha iniziato ad affezionarsi molto di più al trono Over, dove ne leggevano una sana genuinità e la voglia di mettersi in gioco, infatti non sono tanti i casi tra i giovani in cui le coppie che si stanno creando riescono a essere veramente coinvolgenti per il pubblico, a scegliere chi parteciperà all’edizione è sempre Maria e per quest’anno sembrava averci davvero preso, come nel caso del trono di Federico Nicotera e Lavina Mauro, dopo sette mesi di corteggiamenti è arrivata la scelta definitiva.

Attualmente la situazione sta sfuggendo di mano

Tra i nuovi personaggi pronti a incontrare l’anima gemella abbiamo conosciuto Luca Daffè, in realtà non un volto proprio sconosciuto visto che aveva già preso parte ad alte trasmissioni e altre reti, per ora però il suo percorso non sta facendo impazzire, ma la presenza che proprio non va già al pubblico e che non perdona Maria De Filippi è quella di Nicole Santarelli.

La ragazza proprio al pubblico non piace e sul web hanno iniziato a esporre il proprio disappunto oltre alle perplessità sulla giovane, il suo trono è visto da tanti e soprattutto definito addirittura come ‘imbarazzante’, la Santarelli si è ornai già fatta la nomea di essere una persona falsa come i suoi stessi corteggiatori. Insomma, i commenti stanno piovendo pesanti su questa scelta di Maria, spinti forse anche dalle parole di Roberta Di Padua, ormai sempre interpretata per rendere le situazioni interessanti. Ma qui la situazione non funziona e la De Filippi dovrà prontamente correre ai ripari se non vorrà un’ulteriore pioggia di critiche.