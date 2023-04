Aurora Ramazzotti stupisce tutti con la rivelazione sul figlio Cesare Augusto

Aurora Ramazzotti è diventata da poco mamma e ha scelto un nome particolare per suo figlio: ecco che storia c’è dietro.

Da pochissime settimane la giovanissima Aurora Ramazzotti ha dato luce a Cesare Augusto, il suo primo figlio, avuto con Goffredo Cerza. Nonostante siano giovanissimi, i due sono fidanzati da parecchi anni e hanno coronato il loro amore con l’arrivo di un bebè.

Aurora ha fatto il regalo più grande che Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti potessero desiderare: diventare nonni e godersi il proprio nipotino. La scelta del nome, però, ha lasciato di stucco molte persone.

Secondo l’opinione comune, si tratta di un nome datato, per questo in pochi si aspettavano che due ragazzi così giovani scegliessero un nome così particolare. In realtà, è stata una scelta pensata e meditata: ecco quale è la motivazione.

Aurora Ramazzotti, il magico viaggio della gravidanza

Aurora Ramazzotti è molto attiva su Instagram, dove ha condiviso giorno per giorno la sua gravidanza, trasportando anche i suoi followers nella magica esperienza della maternità. Proprio perché hanno seguito giorno per giorno la crescita di Cesare, prima nella pancia, ora nella culla, moltissime persone erano curiose di sapere che nome avevano scelto.

I due hanno deciso di tenerlo segreto e di condividerlo solo a cose fatte: proprio per questo, erano partite una serie di scommesse sul web. Pochissimi, però, hanno indovinato, perché nessuno si aspettava che la scelta di Goffredo e Aurora ricadesse su un nome così particolare e importante.

La scelta del nome Cesare Augusto

Lei ha partorito il 30 marzo in una clinica in Svizzera, in un luogo lontano da occhi indiscreti. La vera sorpresa è arrivata subito dopo il parto, perché i genitori avevano parlato di Niccolò, dando al grande pubblico un indizio fuorviante prima di dire il vero nome del bimbo.

Subito dopo il parto, Goffredo ha condiviso l’attesissima foto sui social mano nella mano con il suo piccolo, sotto la quale ha scritto: “Ave Cesare”. Per via di questa frase, molti hanno pensato che la scelta del nome fosse un omaggio alla città di Roma, oppure un augurio al piccolo di poter essere come il grande Giulio Cesare. Sicuramente un tributo a Roma, città natale anche di Nonno Eros e un nome che sprigiona grandezza, per lui avranno già grandi progetti?

Per ora si tratta solo di supposizioni, perché i genitori non hanno ancora rilasciato nessuna intervista, né tantomeno spiegato sui social come mai hanno scelto due nomi così importanti, ossia Cesare Augusto. Al momento i due preferiscono vivere questa nuova ed emozionante avventura in tranquillità e lontano dalle luci della ribalta, godendosi ogni secondo con il proprio piccolo.