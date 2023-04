Jacopo de iPantellas aggredito nella notte: corsa in ospedale | Ha rischiato la morte

Jacopo de iPantellas è stato aggredito durante la notte, lo racconta ai fan.

Una notte terribile quella dello youtuber Jacopo de iPantellas, che è stato brutalmente aggredito al punto tale che, confessa di aver pensato di poter morire. Ma cosa gli è successo?

Jacopo Malnati è uno degli youtuber più noti nel mondo del web, insieme al suo compagno Daniel Marangiolo, con cui riesce a far ridere migliaia di fan attraverso i propri video geniali ed esilaranti.

I loro video catturano l’attenzione dai più piccoli agli adulti, e riescono sempre a stupire con argomenti e temi diversi, affrontati sempre in chiave umoristica ed ironica, sempre pronti a farci sbellicare dalle risate.

Aiuta il loro carisma e la loro indole: Jacopo e Daniel sono simpaticissimi e divertenti, basta sentirli aprir bocca che si ride a crepapelle. Ecco perché sono tanto amati da tutti i loro fan, e anche da chi casualmente è capitato a cliccare un loro video.

Cosa è successo a Jacopo?

Recentemente Jacopo ha dichiarato ai suoi fan di aver dovuto posticipare lo spettacolo previsto con il suo amico e collega Daniel, per problemi di salute, dovuti al fatto di essere stato gravemente ferito in seguito a una brutta aggressione avvenuta durante la notte.

Ha aggiunto informazioni che sono a dir poco raccapriccianti: l’agguato è stato a tal punto violento da fargli credere di perdere la propria vita, per cui immediatamente dopo si è recato di corsa all’ospedale.

Jacopo de iPantellas ha rischiato di morire

Lo youtuber ha voluto condividere con i suoi follower la sua brutta esperienza, raccontandola in una storia di Instagram dal profilo de iPantellas, in cui spiega cosa gli è successo. Ha trovato, dunque, il coraggio di parlarne in prima persona ai suoi fan. La vicenda è accaduta quando, il ragazzo, era a Varese e stava per salire in macchina, quando due ragazzi lo hanno assalito, rapinato e pestato provando a ucciderlo.

I due gli avrebbero puntato una pistola sulla tempia, mentre hanno tentato di strangolarlo per tenerlo fermo. Per provare a catturare l’attenzione delle persone vicine, ha, dunque, suonato il clacson ripetutamente; in seguito, i due gli hanno colpito il volto con la pistola e sono fuggiti via. In ospedale gli sono stati messi i punti. Jacopo ha confessato di essersi spaventato molto, facendo un appello ai due ragazzi premendo sulla loro coscienza, invitandoli a riflettere sui loro comportamenti, dal momento che se fosse morto avrebbero avuto ripercussioni anche sulla propria vita.