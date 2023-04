Uomini e Donne nel caos: sbattuta fuori dal programma | Maria De Filippi infuriata

A Uomini e Donne succede il panico. Qualcuno viene smascherato e Maria De Filippi lo caccia definitivamente.

Uomini e Donne è il famoso dating show targato Mediaset condotto ed ideato da Maria De Filippi. Essendo un prodotto della conduttrice, la donna tiene particolarmente alla sua perfetta riuscita e a far sì che tutte le parti coinvolte possano agire nel rispetto della trasmissione. In molti scelgono Uomini e Donne con lo scopo di trovare la loro anima gemella attraverso esterne, confronti e tantissime sorprese.

Il dating show di Canale 5 è ovviamente anche un programma televisivo e quindi capita che molte volte chi sale sul trono e chi corteggia diventi particolarmente famoso e che in seguito a questa esperienza lavori nel mondo dello spettacolo oppure con i social.

Da diversi anni, inoltre, esiste anche la versione over dove persone in avanti con l’età possono iniziare una conoscenza con qualcuno in quanto dame e cavalieri. Un personaggio come Gemma Galgani è diventata famosa proprio in questa occasione grazie alla sua perseveranza nello show guadagnandosi sia tanti fan ma anche parecchi detrattori.

Un fatto nello specifico ha fatto letteralmente infuriare Maria De Filippi, che ha a sua volta preso una decisione davvero drastica. Una dama sarebbe stata smascherata nelle sue cattive intenzioni. La De Filippi non ci sta così l’ha cacciata definitivamente dallo show.

Il fatto: Desdemona a Uomini e Donne per visibilità?

L’episodio in questione riguarda Desdemona Balzano, dama di Uomini e Donne Over i cui messaggi scambiati con il suo manager sono stati messi sotto torchio durante una delle ultime puntate della trasmissione. Secondo uno dei cavalieri storici di Uomini e Donne, Armando Incarnato, la donna avrebbe partecipato al programma solo per visibilità e per lavorare in televisione.

La riluttanza da parte di Desdemona nel far leggere questo scambio di corrispondenza tra lei e il suo manager, in possesso proprio di Incarnato, ha fatto aumentare il dubbio della De Filippi sulla buona fede delle sue azioni. Alla presentatrice si è aggiunto Gianni Sperti convinto anche lui che Desdemona stesse recitando una parte. “Tu sai perfettamente quali sono i motivi per cui io sto in questa trasmissione, più ci resto e meglio è”si legge in un messaggio, lasciando intendere che il motivo della sua partecipazione a Uomini e Donne è più per stare davanti al piccolo schermo che innamorarsi.

La replica di Desdemona

Dopo aver subito gli attacchi feroci di Armando e Gianni Sperti, Maria ha preso la decisione definitiva di cacciarla dallo studio senza possibilità di ritorno. A questo punto però una volta a casa ecco che è arrivata la dura replica della dama la quale ha sempre dichiarato la sua “innocenza” invocando provvedimenti legali nei confronti di chi è venuto in possesso del suoi messaggi privati. Secondo Desdemona il motivo della sua presenza a Uomini e Donne era dimostrare di potersi innamorare anche a 50 anni e con un matrimonio alle spalle.

“Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo” ha scritto sui social e ha aggiunto perentoria che provvederà ad “agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata il 7 marzo 2023 e messa in onda in data odierna”.