Un medico in famiglia: è scomparso Giulio Scarpati, Lele della tv | Cos’è successo

Il ben noto attore romano non si vede in tv o al cinema da diverso tempo, ma il suo cambiamento è stato drastico.

Giulio Scarpati vanta una lunga e proficua carriera attoriale, sia sul grande schermo che a teatro. Tra le opere di maggiore successo alle quali ha preso parte il sessantasettenne ricordiamo La riffa, uscito nel 1991 di Francesco Laudadio, Il giudice ragazzino del 1993 del regista Alessandro Di Robilant, Pasolini-un delitto italiano, uscito nel 1995 di Marco Tullio Giordana e Notti magiche del 2018 di Paolo Virzì.

Malgrado la sua enorme esperienza attoriale, Scarpati è entrato nell’immaginario collettivo del pubblico italiano per un ruolo per specifico. Stiamo parlando del dottore Lele Martini, uno dei personaggi della fortunata fiction targata Rai ed intitolata Un medico in famiglia. Questa serie è ricordata maggiormente per la presenza di Lino Banfi, ma anche Giulio è stato segnato dalla medesima esperienza.

Un medico in famiglia è una delle fiction più durature della Rai e, infatti, è andata in onda dal 1998 al 2016, riscontrando un enorme successo tra il pubblico italiano. Di recente, in un’intervista, Scarpati ha dichiarato di aver passato diversi anni impegnativi ed intensi sul set della serie e che le persone che incontrava per strada gli chiedevo anche consigli medici. Questo simboleggia quanto un ruolo attoriale possa segnare l’attore stesso per molti anni.

Che fine ha fatto Giulio Scarpati?

Sono passati alcuni anni da quando l’attore non si fa più vedere in tv, al cinema ed a teatro. Infatti, il suo ultimo film è stato Tutti per 1-1 per tutti, di Giovanni Veronesi, uscito nel 2020. Malgrado i suoi numerosi ruoli, gli italiani lo considereranno sempre il dottore Lele Martini di Un medico in famiglia.

Scarpati continua la sua carriera da attore ed è convinto che la fiction della Rai non tornerà in tv, perché i tempi sono cambiati e non avrebbe il successo che ha avuto negli anni scorsi. Ad ogni modo, anche se l’attore romano è stato inondato da critiche positive ed affetto grazie alla serie, non ha mai trascurato la sua vera passione, ovvero il teatro.

Giulio Scarpati a teatro

Infatti, avendo preso la decisione di lasciar perdere il mondo troppo mondano del cinema e della televisione, Giulio ha deciso di dedicarsi completamente al suo primo vero amore: l’arte teatrale. Recitare sul palcoscenico di un teatro è sempre stato visto come uno spettacolo per pochi intenditori.

Tuttavia, la passione per il teatro è qualcosa che va ben oltre la semplice e superficiale fama. In questo periodo, Scarpati dovrebbe riprendere il teatro comico di Carlo Goldoni. Quest’opera è molto ardua, ma proprio per questa ragione Giulio Scarpati è stimolato a dare il meglio di sé.