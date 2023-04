Ezio Greggio ha un gemello, adesso è venuto allo scoperto | Fan Increduli

Ezio Greggio condivide un selfie con il suo gemello praticamente identico. Non avete idea di quale sia la sua professione…

Uno dei comici e conduttori più conosciuti del mondo dell’intrattenimento è sicuramente Ezio Greggio, pilastro di Mediaset e da anni al timone del celebre Tg satirico Striscia la Notizia insieme tra gli altri ad Enzo Iacchetti.

Ma la carriera di Greggio non è solo riconducibile a Striscia: l’uomo, infatti, ha preso parte a diverse commedie italiane di grande successo come Un’estate al mare, Anni 60 o Un maresciallo in gondola instaurando un sodalizio importante con il regista Carlo Vanzina.

Ma Ezio Greggio ha portato avanti anche un percorso teatrale molto importante dimostrando di essere uno dei più bravi cabarettisti dello spettacolo italiano. Sul poliedrico artista però il gossip italiano ha spesso riempito le sue pagine scandalistiche.

L’uomo è infatti conosciuto anche per avere spesso relazioni con donne molto più giovani di lui come quella attuale con Romina Pierdomanico di 28 anni, bellissima ragazza arrivata seconda a Miss Italia. Non tutti si ricordano che prima di lei Ezio Greggio ha avuto una relazione molto importante sfociata con la nascita di due figli.

Il matrimonio ed i figli di Ezio Greggio

Ezio Greggio è stato sposato per oltre vent’anni con la spagnola Isabel Bengochea con la quale ha avuto due figli. Uno di questi è apparso recentemente sul profilo Instagram di Ezio Greggio e la somiglianza è impressionante. Si chiama Gabriele e ha 28 anni e come dichiarato a Verissimo ha sempre voluto far parte del mondo dello spettacolo ed infatti ha studiato recitazione a New York continuando poi a studiare presso la University of the Arts London.

Padre e figlio hanno un rapporto speciale come testimoniato dai social di Ezio Greggio in cui si mostrano felici ed insieme. “In auto con Gab” scrive Ezio sul Web “che ha appena terminato le riprese del suo primo film da coprotagonista a Londra: grande lavoro!” ha poi aggiunto il comico sempre più orgoglioso del suo secondogenito.

Il primo figlio di Ezio Greggio

Con la moglie Isabel, Ezio ha avuto anche un altro figlio chiamato Giacomo che però è ben diverso da Gabriele. Giacomo infatti non ha mai avuto aspirazioni per entrare nella televisione o nell’intrattenimento, anzi il suo obbiettivo è sempre stato un altro.

Giacomo è uno scrittore nel mondo della finanza, ed è attualmente il cofondatore di EcoSweep. Ha vissuto anche lui a Londra per un po’ ma i suoi interessi sono molto lontani rispetto a quelli della sua famiglia. Tuttavia, Ezio Greggio non potrebbe essere più felice e fiero delle carriere di entrambi i suoi figli!