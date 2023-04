La fine della storia tra Naike Rivelli e Yari Carrisi: tutta colpa della famiglia

Viene fuori la verità sulle ragioni della fine della storia d’amore tra Naike Rivelli e Yari Carrisi.

Una relazione apparentemente solida quella tra Naike Rivelli e Yari Carrisi che, scoppiata tra un’avventura e un’altra del programma Pechino Express, aveva creato aspettative, infrante molto preso, tra i fan che speravano in un amore infinito.

Da quell’incontro i due si erano follemente innamorati, facendo sfoggio del loro amore sui social e restando al centro dell’attenzione della stampa, oltre che di discussioni sorte in seguito ad alcune parole di Naike.

La coppia, infatti, ha dichiarato molti anni fa la fine della storia d’amore di cui, però non sono mai stati esplicitati i motivi reali, lasciandoci tutti con l’amaro in bocca e curiosi di conoscere ogni dettaglio.

Tra le ragioni della rottura tra il figlio di Al Bano Carrisi e Naike ci sarebbero questioni irrisolte di cui ha parlato la figlia di Ornella Muti in varie interviste, anche se le sue dichiarazioni lasciano spazio a diversi equivoci.

Cosa ha spinto i due a farla finita?

A quanto risulta da varie voci, pare che Yari e Naike abbiano deciso di mettere un punto alla loro storia per ragioni che non riguardano direttamente i loro sentimenti, ma a causa di qualcosa che coinvolge altri componenti familiari.

Infatti, tra Naike Rivelli e la famiglia Carrisi sarebbero sorti problemi che hanno inciso sulla fine della relazione tra i due innamorati: durante un’intervista fatta tempo fa su M2o la donna aveva confessato di essersi ritrovata in una situazione ingestibile, per cui era stato necessario prendere le distanze dalla famiglia di Yari.

Ancora nessuna soddisfazione per i fan

Sfuggono, tuttavia, le vere ragioni della separazione, dal momento che, a parere dei fan, non potrebbe essere tutto attribuito a contrasti di tipo familiare. Per il momento, però, possiamo affidarci solo alla versione rilasciata da Rivelli, non avendo tra le mani alcun parere da parte dell’ex riguardo la questione.

Naike, aveva già parlato dei i problemi con la famiglia di lui – da cui ha affermato di aver preso le distanze – anche a Verissimo nel 2017. La Rivelli interviene nuovamente, dunque, ribadendo e confermando le sue parole, difendendo, inoltre, se stessa e sua madre Ornella, “colpevoli” di fraintendimenti da parte del pubblico. Ha affermato, infatti, che né lei e né l’attrice hanno mai avuto qualcosa contro Yari e la sua famiglia, definendo le motivazioni della rottura piuttosto “serie e personali”.