Vite al Limite: Amber pesava più di 300kg, adesso ha una siluette invidiabile | FOTO

Il ben noto reality show racconta storie di persone che hanno deciso di migliorarsi. I risultati sono pazzeschi.

Vite al Limite è un noto programma televisivo americano che mette in luce le incredibili e drammatiche storie dei suoi protagonisti che hanno gravi problemi di peso e, spesso, anche mentali. I protagonisti della trasmissione cercano di perdere i chili di troppo tramite vari rimedi: dalla chirurgia bariatrica alla terapia comportamentale, vedendo seguiti anche da uno psicoterapeuta.

Questa trasmissione riscuote sempre un enorme successo e, in Italia, va in onda su RealTime da diversi anni ormai. Le persone che vi prendono parte pesano tutte più di 200 kg e sono accomunate da un unico desiderio: perdere peso e condurre uno stile di vita più sano. Ogni puntata vede un protagonista diverso e mostra al pubblico la sua lotta contro l’obesità e gli sforzi per raggiungere il suo obiettivo.

Il medico Nowzaradan ha seguito diverse persone diverse, ma una in particolare è entrata nel cuore di tutti i telespettatori. Stiamo parlando di Amber Rachdi, entrata in scena nella quarta puntata della seconda stagione, andata in onda nel 2014. All’inizio, Amber pesava più di 300kg ed aveva appena 23 anni. La sua lotta contro l’obesità è iniziata da bambina e questo le ha provocato diversi disturbi, come l’apnea notturna, l’artrite e il diabete.

Il duro percorso che Amber ha affrontato per raggiungere il suo obiettivo

Amber ha affrontato diverse sfide e superato molti ostacoli durante gli anni di partecipazione al programma per perdere peso. La Rachdi si è sottoposta alla chirurgia bariatrica ed è stata affiancata da un terapeuta per lavorare anche sulle ragioni primordiali dei suoi problemi di peso, ricostruendo un rapporto sano con il cibo.

Durante il corso della sua sfida, Amber ha perso una notevole quantità di peso, raggiungendo una forma fisica molto più salutare. La Rachdi ha voluto usare la sua esperienza per raccontare i retroscena dell’obesità e per ispirare altri come lei a migliorare sé stessi. Oggi è una ragazza stupenda e la sua storia ha fatto il giro del mondo.

Ecco com’è oggi Amber Rachdi: incredibile

Vite al Limite non è solo un reality show per perdere peso, ma è anche un luogo sicuro, senza pregiudizi, che aiuta le persona a lavorare su sé stesse, aumentando la loro fiducia e permettendo loro di affrontare qualsiasi tipo di ostacolo. Questa trasmissione ha sensibilizzato molto il tema dell’obesità e dei suoi problemi annessi.

Oggi Amber Rachdi è una splendida giovane donna che è riuscita a raggiungere un peso forma ideale ed a condurre uno stile di vita più sano grazie all’aiuto del comprensivo ed eccellente team che forma Vite al Limite: trasmissione che fa bene sia a livello fisico che a livello emotivo.