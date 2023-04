Oroscopo di aprile: Pasqua tremenda per questi segni | Preparatevi al peggio

Anche se aprile è iniziato da quattro giorni, questa settimana festiva sarà un vero incubo per tre segni zodiacali. Scopriamo quali sono.

Leggere l’oroscopo può risollevare il nostro umore, anche a quelle persone che dicono di non crederci più di tanto perché, alla fine dei conti, fa sempre piacere scoprire se siamo nel nostro periodo migliore e che, allora, possiamo ottenere grandi risultati in quello che desideriamo con più ardore.

Tuttavia, però, non sempre consultare l’oroscopo è fonte di gioia, allegria e speranza. Infatti, per tre segni dello zodiaco questa prima settimana del mese di aprile risulterà essere un vero inferno. In questi giorni si dovrebbe pensare soltanto al periodo delle vacanze di Pasqua, per prendersi una pausa e rilassarsi.

Purtroppo, però, gli astri hanno ben altri piani in serbo per questi tre determinati segni dello zodiaco. Questi saranno molto sfortunati e si vedranno costretti ad attingere a tutta la loro pazienza e forza di volontà per superare questa terribile prima settimana del mese corrente.

Mettetevi in guardia dalla settimana pasquale

Questo mese di aprile si apre nel peggiore dei modi per tre specifici segni zodiacali, più precisamente per uno di fuoco, uno di aria e di uno di acqua. Tuttavia, nessuno può prevedere il futuro in maniera eccelsa quindi, se siete tra questi tre segni sfortunati, non perdetevi troppo d’animo.

Sebbene il mese di aprile sia partito con una settimana infernale per questi tre segni dello zodiaco, non è detto che, concluso il periodo delle festività pasquali, la Dea della Fortuna non vi arrida per diverso tempo. Tutto è possibile, perciò non abbattetevi: d’altronde, si sa, la Fortuna è cieca.

I tre segni dell’oroscopo che hanno iniziato aprile con il piede sbagliato

Leone (23-07/22-08): questo segno di fuoco non ottiene mai i meriti che gli spetterebbero e questo fa si che gli altri si approfittino di lui senza mai ringraziarlo come si deve. Ma la pazienza del Leone non è infinita e la perderà proprio con amici e familiari che lo hanno usato troppo. Meglio evitare le persone che non fanno altro che danneggiarvi e pensate prima a voi stessi.

Bilancia (23-09/22-10): questo segno d’aria è sempre indeciso e se adesso sceglierà la cosa sbagliata, l’errore potrebbe essere fatale. Cercate consiglio dalle persone giuste. Pesci (20-02/20-03): questo segno d’acqua avrà problemi lavorativi. Staccate la spina e rilassatevi: il lavoro può aspettare. Rimanete aggiornati per scoprire se il vostro oroscopo migliorerà.