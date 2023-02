Ezio Greggio è una furia: “Complice della farsa in diretta”

Striscia ha portato alla luce un episodio avvenuto durnate Sanremo che ha gelato il pubblico: uno spettatore ha inscenato un finto suicidio.

Il tg satirico di Canale 5 ha riavvolto il nastro per tornare al 1995, durante la serata del Festival di Sanremo svoltasi il 21 febbraio. Ai tempi a condurre c’era Pippo Baudo, finito al centro delle critiche proprio per un episodio avvenuto durante una puntata che nessuno ha mai dimenticato e di cui si continua a parlare.

Durante la 45esima edizione del festival di Sanremo è successo l’impensabile: uno spettatore nel pubblico in sala, posizionato sulla balconata, ha minacciato di gettarsi di sotto in diretta. L’uomo voleva a tutti gli effetti inscenare un caso di suicidio e tutta la platea dell’Ariston è caduta nel panico, lo stesso conduttore – nonostante l’esperienza – è parso in seria difficoltà difronte all’assurda situazione.

L’episodio ha colpito tutti, tanto che ha quasi oscurato la vincitrice del festival di quell’anno, ossia Giorgia. Ancora oggi riguardando quel momento di grande panico vengono i brividi, ma Striscia la Notizia, a distanza di anni ha ripescato l’episodio decidendo di far luce su un’amara verità.

Ezio Greggio smaschera Pippo Baudo

In una delle ultime puntate del tg satirico andate in onda, Ezio Greggio ha spiegato ai telespettatori che il tentativo di suicidio del 1995 era totalmente finto e organizzato a tavolino. “Da Pippo Baudo è andato in scena un finto suicidio, era tutto organizzato. Pippo è stato complice dellla farsa in diretta”, afferma.

L’uomo che stava per compiere l’atto in diretta e Pino Pagano, all’epoca quarantenne disoccupato. Il sospetto che tutto fosse organizzato a tavolino per aumentare gli share era sorto già all’epoca, quando Striscia si è occupata di portare alla luce dettagli rivelatori.

Dopo anni la verità: “Era tutto organizzato”

Infatti, dopo quell’episodio gli ascolti del Festival si rivelarono eccezionali. Ezio Greggio, co-conduttore di Striscia, ha spiegato: “Si nota che è tutto finto, Baudo abbraccia l’uomo e lo avvicina al microfono. Poi sale la scala prima di lui, avrebbe dovuto essere il contrario per una questione di sicurezza”.

A confermare la teoria presentata dal tg satirico era stato lo stesso Pino Pagano, colui che aveva inscenato il suicidio. Ancora oggi a distanza di anni non è chiaro perché sia stato compiuto quel folle gesto e cosa sia stato offerto in cambio all’uomo per diventare protagonista di uno scandalo che rimarrà negli annali del Festival. Soprattutto, non sapremo mai quanto sia valsa la pena inscenare l’atto: è vero che gli ascolti sono saliti alle stelle, ma è calata di gran lunga la credibilità del Festival.