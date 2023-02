Giulia Stabile: “Insultata pure dagli insegnanti”, vergognoso | Amici nel caos

Giulia Stabile ha confessato a Silvia Toffanin di essere stata vittima di bullismo. Il racconto della giovane ballerina mette i brividi.

Nel salotto di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin, Giulia Stabile si è lasciata andare a un racconto di vita molto toccante e difficile da digerire. L’ex ballerina di Amici e vincitrice della 20esima edizione ora è diventata una professionista del talent show: Maria De Filippi fin da subito l’ha presa a cuore notando le sue fragilità e le ha teso la mano per aiutarla a trasformarle in punti di forza.

Lungo il suo cammino tra i banchi di scuola Giulia ha incontrato persone irrispettose che l’hanno umiliata per via del suo aspetto fisico e dei suoi comportamenti. A raccontarlo è stata lei in prima persona in una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, durante la quale si è sentita di condividere un momento davvero triste della sua adolescenza.

A scuola veniva bullizzata per via della sua risata e per questo ha cercato di cambiare la propria natura: “Ho provato a modificare la risata, cercavo di modificarla. Non è facile quando ti viene spontanea. Ad Amici e dopo, in tanti mi hanno detto che bella risata, è stato pazzesco, che bello”.

Umiliata da prof e compagni

Nelle sue parole si percepisce la sofferenza che ha provato in quei tempi: si sa, l’adolescenza è un periodo cruciale della propria vita e spesso si vivono le cose con una lente d’ingrandimento emotiva. Per Giulia è stato un periodo difficile e tuttora ripercorre quei momenti con fatica.

“Alcuni insegnanti lavorano ancora lì e non li volevo incontrare. Mi sono trovata malissimo, sono stata sia messa da parte che insultata sia da compagni e pure insegnanti alle medie, al liceo invece tutto bene. Piano piano mi sono ripresa. Tante volte i prof mi dicevano di scegliere tra scuola e danza, come la prof di francese che poi mi prendeva in giro davanti alla classe e la cosa andava ad alimentare anche altri scherni”.

Giulia Stabile, il triste ricordo di un periodo difficile

“Le uniche prof inclusive erano quelle che la classe odiava. Venivo presa di mira sia da prof e compagni, così non sono stata aiutata ad accettare le mie difficoltà. Un incubo, ai miei genitori dicevo e non dicevo, a volte ne parlavo con mamma e piangeva con me”, racconta a cuore aperto la ballerina.

La stessa conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin è rimasta senza parole davanti al racconto di Giulia e sei molto rattristita per le difficoltà che ha dovuto affrontare la giovane, senza trovare aiuto nemmeno nelle professoresse. Per fortuna ora Giulia ha imparato ad amarsi e accettarsi e ha davanti a sé una carriera brillante nel mondo della danza.