Buckingham Palace: Harry pugnalato alle spalle | Provvedimento senza precedenti

Buckingham Palace ha preso un duro provvedimento nei confronti del principe Harry in vista del grande giorno.

La cerimonia di incoronazione di Re Carlo è un evento davvero importante per la famiglia reale inglese e per i sudditi, motivo per cui nulla deve essere lasciata al caso. I royals con il loro staff stanno studiando ogni singolo dettaglio per far sì che tutto fili liscio e soddisfi i desieri espressi dal prossimo re d’inghilterra. Inoltre, per Carlo rappresenta un passaggio importante e un momento di riconnessione con sua madre, la dipartita regina Elisabetta. Proprio per questo, la famiglia reale inglese ci tiene che tutto proceda perfettamente e senza intoppi.

Per garantire una cerimonia serena, i funzionari di Buckingham Palace si sono visti costretti a prendere un provvedimento molto forte nei confronti del secondogenito di Carlo e Lady Diana, Harry. La sua presenza deve essere esente da furbizie e dopo la pubblicazione del libro e Spare si teme per il peggio.

Effettivamente, negli ultimi anni il duca di Sussex si è dimostrato sempre più ribelle e incline ad andare contro alla propria famiglia, prima con interviste, poi scrivendo libri dal tono accusatorio. L’ultimo gesto eclatante è stato la pubblicazione della sua autobiografia Spare. Ma quale provvedimento è stato preso nei suoi confronti?

Il provvedimento della famiglia reale inglese

Durante l’attesissima cerimonia di incoronazione di Carlo, che avverrà il prossimo 6 maggio, tutto seguirà la procedura reale standard: lui verrà incoronato con al fianco la moglie Camilla, che a sua volta verrà nominata regina consorte. Sappiamo quanto il rapporto tra Harry e suo padre negli ultimi anni sia andato a peggiorare, in più il secondogenito di Lady Diana non ho mai visto di buon occhio Camilla, persino nel libro l’ha ritratta in modo poco piacevole.

La famiglia reale è preoccupata che possa lasciarsi andare all’impulsività proprio nel giorno più importante e ha preso una decisione per assicurare lo corretto svolgimento della cerimonia.

La prova di un rapporto logorato

David Emanuel era lo stilista di Lady Diana e negli ultimi giorni è intervenuto per svelare un retroscena davvero scottante: durante una trasmissione inglese avrebbe detto che il Palazzo Reale avrebbe fatto perquisire Harry una volta arrivato a corte.

Sembra che la procedura si ripeterà anche in occasione dell’incoronazione: i royals sono preoccupati che ribelle possa combinare una delle sue furbizie e si assicurerà che non abbia un registratore addosso o altro. Questo dimostrerebbe quanto la sua famiglia non abbia più fiducia in Harry, che ormai è sempre più distante da loro.