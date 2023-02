Oroscopo: il segno zodiacale da cui girare alla larga | Manipola tutti, è pericoloso

Sapete qual è il segno zodiacale più manipolatore? Fate attenzione ai nati sotto questo segno, a volte sono pericolosi.

Come sappiamo bene, ci sono alcune persone con cui proprio non riusciamo ad andare d’accordo. Spesso è a causa di interessi e opinioni diverse, altre volte per la personalità troppo distante dalla nostra. Anche il segno zodiacale influisce su simpatie e antipatie, e c’è un segno in particolare col quale è difficile avere a che fare.

Si tratta di un segno molto particolare, che ha sì tanti aspetti positivi ma anche alcuni lati negativi che lo rendono anche cattivo a volte, un vero e proprio manipolatore. Certo, non sempre è così, ma per chi crede nell’influsso delle stelle sa che alcune inclinazioni sono insite nella nostra persona e che quindi siamo più portati ad andare d’accordo con qualcuno invece che con altri.

Ogni segno ha le sue caratteristiche che in qualche modo riflettiamo nella vita di tutti i giorni, sia quando dobbiamo prendere le decisioni più banali che soprattutto di fronte a temi importanti. Sarebbe comodo avere la sfera di cristallo per sapere che segno ci troviamo di fronte quando abbiamo a che fare con qualcuno, vero? Ad esempio potrebbe dirci se ci troviamo di fronte a una persona equilibrata o a un “manipolatore” come questo segno in particolare.

Il segno zodiacale più manipolatore

Cari lettori, se siete nati sotto il segno dei Gemelli abbiamo una brutta notizia per voi: siete il segno più manipolatore dello zodiaco! Ebbene sì, secondo gli astrologi le persone nato sotto questo segno sono molto egoiste e farebbero di tutto per raggiungere i propri obiettivi, anche a costo di manipolare gli altri.

I Gemelli sono un segno a cui bisogna fare molta attenzione, perché chi appartiene a questo segno è di solito una persona molto carismatica, in grado di trascinare chiunque nei loro progetti. È una persona con cui si sta bene in compagnia, proprio perché sa parlare e intrattenere. Ma questa capacità nasconde una volontà ben precisa: attirare tutte le attenzioni su di sé.

Le caratteristiche dei Gemelli

Questo segno zodiacale crede molto nei suoi desideri e nei suoi obiettivi, e farebbe di tutto per raggiungerli. Ha bisogno di avere le attenzioni su di sé per sentirsi realizzato e costruire una rete di conoscenze e amicizie per raggiungere i propri scopi, a qualsiasi costo, anche manipolando le persone per fare ciò che fa comodo a lui.

I Gemelli hanno anche diverse qualità, che sono legate appunto al loro carisma: sono quasi sempre energici e solari, ed è impossibile non starli ad ascoltare. Questo segno gioca proprio su questo per manipolare le persone e raggiungere i propri scopi. Purtroppo sono anche poco empatici, proprio perché tendono a concentrare solo su loro stessi l’attenzione.