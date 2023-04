Cristiano Malgioglio tradito dalla Rai: escluso dall’evento più atteso dell’anno | Aria di ripicca

La Rai volta le spalle a Cristiano Malgioglio, escluso a sorpresa. Spuntano la motivazioni dietro la drastica decisione: ecco cosa è accaduto.

Potremmo dire che Cristiano Malgioglio è stato tradito dalla Rai, che ha deciso di liquidarlo da un momento all’altro. La decisione arriva inaspettata, dato che lui è una delle personalità più carismatiche e attraenti della televisione italiana.

Nelle ultime settimane lo vediamo impegnato con il serale di Amici, dove ricopre il ruolo di giurato: la sua pluridecennale esperienza nel mondo dello spettacolo gli permettono di avere un punto di vista privilegiato sulle cose.

In Mediaset procede tutto alla grande, con Maria De Filippi che adora la sua presenza ad Amici. Ma cosa sta succedendo in Rai? Sembra che la decisione di partecipare al Serale di Amici come giurato abbia fatto storcere il naso ai vertici della Rai che, offesi, hanno preso una decisione incontestabile.

Cristiano Malgioglio, esclusione a sorpresa dalla Rai

Dato che Malgioglio sta prestando servizio ad una diretta rivale, ha ricevuto una brutta notizia: infatti, non sarà tra i commentatori dell’Eurovision Festival. La gara canora si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio e vedrà Marco Mengoni rappresentare l’Italia.

Sappiamo che Malgioglio è stato una presenza fissa negli ultimi anni: la sua assenza si sentirà, perché con il suo carisma riusciva a tenere il pubblico attaccato allo schermo. Nell’ultima edizione ha dato il meglio di sé, pronunciando frasi cult che rimarranno negli annali, come “Chanel Terrero è un discount di Jennifer Lopez”. Quest’anno ìnon sarà presente, ma per capire cosa è successo bisogna fare un passo indietro.

Il motivo dell’esclusione dall’Eurovision

La sua presenza nell’ultima edizione dell’Eurovision ha creato numerose polemiche per delle frasi pronunciate, eppure il motivo dell’esclusione non sarebbe da ricondurre alle esternazioni passate. C’è altro che bolle in pentola: la decisione potrebbe essere stata presa per via della sua partecipazione ad Amici. Infatti Mediaset ha scelto di proseguire la sua controprogrammazione come accaduto anche durante il Festival di Sanremo.

La finale di Amici andrà in onda in diretta durante l’Eurovision di Liverpool. Uno scontro tra titani televisivi che, a differenza di Sanremo, questa volta dovrebbe vedere come vincitore la rete di Pier Silvio Berlusconi. Questa decisione è costata il posto da commentatore della rassegna musicale a Cristiano Malgioglio.

Che sia stato fatto apposta? Il dubbio di molti è che sia stata una strategia per fargliela pagare ed escluderlo senza dare nell’occhio. Quello che è certo, è che Malgioglio non lascerà la poltrona rossa negli studi di Maria De Filippi: continueremo a vederlo come giurato del Serale di Amici, durante il quale sta facendo divertire alunni, prof, telespettatori e Maria De Filippi, che torna a sorridere nonostante un periodo complicato.