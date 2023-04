Francesca Alotta: “Mi è caduto il mondo addosso”, la drammatica malattia entrata nella sua vita

Francesca Alotta apre il suo cuore al grande pubblico e parla di un argomento davvero delicato, la terribile malattia che l’ha colpita.

La nota cantante e protagonista dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti, ha fatto un racconto difficile in cui si è sfogata sulla malattia che da anni le ha cambiato la sua vita per sempre.

Nella recente intervista ha parlato senza trattenersi di uno dei momenti più delicati e difficili della sua vita. Le parole dell’artista toccano il cuore di tutti, sono davvero forti e struggenti. Ecco cosa le è successo.

La nota cantante Francesca Alotta è nata a Palermo nel 1968. La sua carriera inizia in salita, come corista di diverse produzioni di importanti artisti. Piano piano riesce a farsi spazio nel mondo della musica dove acquisisce notorietà e riesce a conquistare l’affetto del pubblico, che da anni la stima e segue con enorme passione. Vince la 42esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano Non amarmi, un bellissimo traguardo che le apre le porte del successo.

Francesca Alotta: “Mi sono aggrappata alla fede”

Nelle ultime settimane l’abbiamo vista impegnata nella nuova edizione di Tale e Quale Show, programma in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti, nella quale ha partecipato in veste di concorrente. Fin da subito ha mostrato il suo talento e la sua enorme passione per la musica, trovando ancora una volta l’affetto del pubblico.

In una recente intervista, la cantante siciliana si è lasciata andare raccontando un momento davvero buio della sua vita, quando ha scoperto quella terribile malattia. Le sue parole sono toccanti, rimbombano nel cuore dei fan e attraverso essere si percepisce tutto il dolore che ha dovuto attraversare e che forse non supererà mai.

Il doloroso racconto di Francesca Alotta

“Avevo dei disturbi ‘intimi’ ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso”, ha detto. “Mi è crollato il mondo addosso […] Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto”.

Una terribile malattia che sicuramente le ha cambiato la vita e i sogni e le ambizioni che la coloravano. Oggi fortunatamente è riuscita a superarla, tantoché è potuta tornare a lavorare e far emozionare gli italiani. Di certo, però, quei brutti momenti non li dimenticherà mai e hanno lasciato un segno indelebile nella sua vita.