Massimo Giletti il tradimento vergognoso: “Mi ha costretto” | Spiazzante confessione

Massimo Giletti e la confessione che nessuno si aspetta: le sue parole l’hanno fatto finire nel mirino dell’opinione pubblica.

Padrone di casa di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha sicuramente un carattere particolare che spesso lo fa finire al centro dei dibattiti pubblici per via dei suoi comportamenti.

Le sue ultime affermazioni hanno sconvolto i telespettatori e sollevato un polverone mediatico difficile da dimenticare. Nessuno si aspettava che avrebbe detto una cosa del genere. Ma cosa ha detto esattamente? Ecco il suo racconto dalla Fagnani.

La confessione che Giletti ha deciso di fare in diretta televisiva riguarda un tema delicato e davvero particolare: stiamo parlando del tradimento, dell’adulterio.

Massimo Giletti e il rapporto con le donne

Sappiamo che il conduttoresi è sempre distinto dai suoi colleghi per la sua estrema schiettezza: non ha paura di affrontare temi delicati e divisivi, anche se è consapevole che potrebbero portarlo alla gogna mediatica. Questo è il motivo per cui per anni ha condotto il famoso programma L’Arena, vincendo il Premio Regia Televisiva. Poi, la Rai ha chiuso il programma e il giornalista si è detto deluso per la decisione presa dai vertici aziendali, che non condivide.

Dopo la delusione, però, è arrivata la consapevolezza e forse la rabbia. Giletti dopo anni ha deciso di ringraziare tutti coloro che l’hanno costretto a lasciare la Rai per un mandante politico: “Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone…”.

La confessione a Belve

Venendo alla sua ultima dichiarazione sul tradimento, questa ha fatto veramente scalpore e infatti sul web negli ultimi giorni non si parla d’altro. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, il conduttore si è lasciato andare a confessioni davvero inaspettate, come prevedere il feroce format televisivo firmato Rai che negli ultimi anni sta riscontrando enorme successo. Lui non si è risparmiato nel rispondere alle domande della Fagnani e ha raccontato tutto con estrema schiettezza.

Lei lo ha incalzato chiedendogli quale fosse il suo rapporto con le donne. Ed ecco che per la prima volta il conduttore ha ammesso che i suoi rapporti non sono stati sempre limpidi, alludendo a tradimenti. In passato, infatti, l’uomo avrebbe tradito, come ha raccontato lui: “Sono stato molto disonesto…La difficoltà è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti…”. Una confessione inaspettata, che nessuno credeva di sentire, ma di certo non facile da fare. Massimo Giletti si è prestato completamente per l’intervista, confessando anche i lati più oscuri del suo carattere.