Giorgia Palmas, ecco perché ha mollato Brumotti | Dopo anni l’amara verità

Dopo anni spunta la verità sulla fine del rapporto tra Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas. Ecco perché è finita la loro relazione.

Vi ricordate quando Vittorio Brumotti, il conduttore di Paperissima Sprint, era fidanzato con l’ex velina di Striscia, Giorgia Palmas? I due si sono lasciati, ma non si è mai saputo il motivo scatenante.

Dopo anni di silenzio, finalmente uno dei due confessa e spiega per filo e per segno cosa è successo tra loro, i protagonisti del tg satirico di Mediaset.

Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas: ecco perché è finita tra loro

Lui, campione di bike trial, è popolarissimo grazie a Striscia la Notizia, dove svolge indagini talvolta pericolose. Proprio nel popolare programma Paperissima Sprint, che va in onda d’estate al posto del tg satirico, Vittorio Brumotti ha conosciuto l’ex velina di Striscia la Notizia Giorgia Palmas.

I due si sono innamorati proprio mentre conducevano insieme la trasmissione Paperissima Sprint, dal 2011 al 2014 ed hanno avuto una relazione dal 2012 al 2017. La loro relazione è nata nel 2012 e si è conclusa nel 2017, ma nessuno ha mai saputo i motivi della rottura perché entrambi sono molto riservati.

Il racconto di Vittorio Brumotti

La fine della loro relazione è stata davvero inaspettata, tantoché si parlava di un possibile matrimonio tra i due. Brumotti regalò l’anello di fidanzamento a Palmas, sembrava davvero tutto pronto, ma l’anno successivo i due erano in profonda crisi. In una vecchia intervista a Verissimo, l’ex velina ospite da Silvia Toffanin rivelò: “Non ho mai detto nulla sulla fine della storia con Vittorio Brumotti che è finita quasi un anno fa, inizio di giugno 2017. È una storia che aveva un termine, era da molto tempo già che le cose non andavano bene”.

I due oggi hanno ritrovato il sorriso e l’amore, lei con l’ex campione azzurro di nuoto, Filippo Magnini, lui con l’ereditiera ed influencer Annachiara Zoppas, di 12 anni più giovane. Brumotti non parla della sua ex ragazza, ma spende dolci parole per Annachiara, infatti ha confessato: “Quattro anni fa ho incontrato Annachiara, una donna pazzesca. […] E’ una tosta, legge tantissimo, ama il design e come me adora viaggiare. Lei è tante donne insieme e ha una visione ampia della vita. […]Abbiamo tanti progetti, ma litighiamo anche, perché abbiamo idee diverse. Stiamo insieme da più di quattro anni e abbiamo messo su casa insieme”.

Anche lei, Annachiara Zoppas, ha ricambiato usando dolci parole per descrivere il loro rapporto: “Lui è po’ Peter Pan, ha sempre voglia di giocare. Ma è anche molto protettivo nei miei confronti. […] Io sono giovane ma sono cresciuta in fretta. […] Ma spesso ho anche dovuto cavarmela da sola. È stato formativo”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.