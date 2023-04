Giallo su Vite al Limite: è sparito nel nulla dopo l’operazione | Epilogo triste

Giallo su Vite al Limite: Isaac pesava 300 kili, ma dopo l’operazione sparisce nel nulla. Ecco cosa gli è successo.

Ogni giorno spuntano nuovi dettagli sulla vita di Isaac Martinez, ex paziente di Vite al Limite, sparito nel nulla dopo l’operazione di bypass gastrico che l’avrebbe aiutato a dimagrire. Molti telespettatori si interrogano su cosa gli sia successo e sono preoccupati per le condizioni di salute. Tra chi teme per il peggio, c’è chi ipotizza che si sia ritirato dalle scene per concentrarsi sul suo percorso di dimagrimento.

La preoccupazione dei fan testimonia quanto si appassionino alle storie raccontate in Vite al limite, il programma di Real time in cui il dottor Nowzaradan aiuta i suoi pazienti sovrappeso a intraprendere il percorso di dimagrimento.

La cura del dottore di Real Time si divide in due: una prima fase durante la quale il paziente deve impegnarsi a perdere peso attraverso una dieta ferrea abbinata all’esercizio fisico. Nella seconda parte, poi, viene proposto l’intervento di bypass gastrico che, attraverso la riduzione dello stomaco, permette di avere meno appetito e perdere ulteriormente peso. Infine, alcuni si sottopongono all’intervento di rimozione della pelle in eccesso.

La storia di Isaac Martinez

Il dottor Nowzaradan è molto severo e tiene il pugno duro per evitare che i suoi pazienti si lascino andare al cibo, che per la maggior parte di loro rappresenta un’ossessione legata a traumi passati. Non sempre, però, i pazienti riescono a raggiungere i risultati sperati, per via di difficoltà mentali o fisiche che rallentano il percorso di dimagrimento, come è successo ad Isaac Martinez.

La sua storia è molto particolare e ha appassionato i telespettatori della nona edizione del programma. Aveva solo 23 anni, ma pesava già 299 kg. La dipendenza da cibo era iniziata in tenera età, quando era solo un bambino. La causa scatenante è stata l’invalidità della madre, che gli ha provocato enorme sofferenza. Inoltre, alla mamma era stato diagnosticato un tumore, motivo per cui Isaac era diventato a tutti gli effetti il suo caregiver.

Che fine ha fatto il paziente del dottore Nowzaradan?

Dopo essersi rivolto al dottore Nowzaradan, però, è sparito dalle scene e molti si chiedono che fine abbia fatto. Ricordiamo che si era qualificato per l’intervento di bypass, ma gli era stato detto di perdere altro peso per altri due mesi.

Gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute sono arrivate grazie allo spin off di Vite al limite. Isaac aveva perso 55 kg in un anno, arrivando a pesare 244 kg. Dopo l’ultimo episodio è sparito e si è saputo ben poco di lui. Secondo alcune fonti, oggi vive ancora a Houston, ma finalmente riesce a muoversi in casa senza un deambulatore. Questo vuol dire che ha riacquisito autonomia e che sta continuando il suo percorso di dimagrimento.