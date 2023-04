Test visivo solo per geni: trova la rana | Quanto è brillante la tua mente?

Questo test visivo metterà a dura prova la vostra capacità di osservazione. Dove si trova la rana? È quasi impossibile da trovare.

I test visivi sono un tipo di enigma che non stancano mai: veloci, adatti a tutti, riescono a tenere allenata la mente a qualsiasi età e allenare lo spirito d’osservazione. I test variano in base al soggetto, al pattern e all’ambientazione, ma tutti hanno una cosa in comune: il particolare da individuare è sempre ben nascosto.

Parliamo di test studiati apposta per impegnare la mente e gli occhi. Qualcuno è più portato per questo tipo di prove, altri meno, ma tutti comunque possono ottenere benefici da queste sfide divertenti contro se stessi. Il bello è che, una volta concluse, potete anche proporle ai vostri amici e scoprire chi di voi ha la mente più brillante.

In questo test bisogna trovare una rana. L’anfibio è ben nascosto, mimetizzato sul tronco. L’animale ha lo stesso colore del legno ed è per questo che è quasi impossibile individuarlo. Pensate sia un gioco da ragazzi? Dopo questo test sicuramente cambierete idea.

Non si tratta di avere un QI elevato ma di essere buoni osservatori. Esistono diverse tecniche per facilitare l’individuazione del soggetto; ad esempio potreste cominciare a guardare tutti i bordi e poi procedere verso l’interno, dividendo l’immagine in una griglia.

Aguzzate la vista

Scommettiamo che quando vedrete la rana penserete: “Ma come ho fatto a non notarla prima? Era proprio lì, davanti ai miei occhi!”. La particolarità di questi test è proprio che riescono a ingannare l’osservatore facendogli credere che l’immagine sia tutta uguale, quando in realtà nasconde un “segreto” da individuare con precisione.

Siete già arrivati alla soluzione? Quanto tempo avete impiegato? Se siete riusciti a cronometrarvi, provate a lanciare il guanto di sfida per scoprire chi tra i vostri amici e parenti è davvero bravo come pensa di essere. Se invece non ci siete riusciti, proseguite per scoprire la soluzione.

Test visivo: soluzione

Eccoci qua allora alla soluzione dell’enigma: la rana è appoggiata nella porzione di tronco a destra, dove c’è un ramo in rilievo. È difficilissima da individuare: ha lo stesso colore del legno! Non disperatevi se non siete riusciti a trovarla: in pochi ci riescono, soprattutto se non si è allenati a questo tipo di enigmi.

Anche se non siete riusciti a trovare la rana avete comunque fatto un bel favore alla vostra mente mettendola alla prova e allenandola un po’. Ce ne sono tanti di test come questo: se volete continuare a provare avrete l’imbarazzo della scelta. Pronti a diventare anche voi dei geni?