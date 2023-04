Fabio Fazio dice addio alla Rai: “Non ha firmato il rinnovo” | Fine dei giochi

Per Fabio Fazio è la fine: il conduttore ha deciso di non rinnovare il contratto con la Rai. Ormai la decisione è presa.

Conduttore, autore televisivo e produttore: Fabio Fazio è stato molte cose nella sua carriera. Tuttora è impegnato nella conduzione di Che tempo che fa, programma del quale è al timone da 20 anni. Ora però sembra che le cose siano cambiate e che non vedremo più Fazio nel talk show.

Dopo essersi laureato in Lettere e Filosofia all’Università di Genova, Fazio ha esordito in radio nel 1982 come imitatore nel programma black out della Rai. L’esordio in televisione invece è avvenuto nel 1983 quando ha partecipato a una puntata di Pronto Raffaella, di Raffaella Carrà.

La sua carriera è sempre stata in Rai, anche se per un momento c’è stata una rottura tra le due parti: nel 2001 Fazio ha lasciato l’emittente perché i dirigenti non gli avevano assicurato il talk show per i successivi tre anni, come aveva chiesto il conduttore. Di lì a poco è stato ingaggiato da LA7, al tempo una rete televisiva nascente.

La rottura è durata un paio d’anni: nel 2003 il conduttore è tornato in Rai per occuparsi di Che tempo che fa, programma di approfondimento, interviste a ospiti in studio e interventi comici e satirici. La sua conduzione tanto amata dal pubblico sembra essere giunta alla fine.

Che tempo che fa

Che tempo che fa è ormai diventato un programma cult della Rai. Inizialmente era nato come trasmissione concorrente a Striscia la notizia e veniva trasmesso nello stesso orario. All’inizio il programma parlava effettivamente delle previsioni metereologiche, poi si è evoluto per diventare un talk show.

La trasmissione ha ospitato molte figure di grande rilievo, come Romano Prodi in occasione delle elezioni del 2006, o Adriano Celentano sempre nello stesso anno che fece registrare uno share molto elevato. Ricordiamo poi Mike Bongiorno, poco prima della sua morte, Roberto Saviano, e Barack Obama.

L’addio di Fabio Fazio

L’avventura di Fabio Fazio a Che tempo che fa è ormai prossima alla fine. Già da tempo si parlavano di trattative in atto con Nove, canale del gruppo Discovery; ora, secondo fonti molto vicine ai vertici rai, il passaggio sarebbe ormai vicino. “Ormai solo la firma sul contratto che è già bello che pronto, anche a condizioni economiche più vantaggiose” dicono le voci.

Il contratto di Fazio è in scadenza e sembra che la Rai non abbia ancora firmato il rinnovo. “L’attuale amministratore delegato di viale Mazzini Carlo Fuortes non ha voluto firmare il rinnovo perché ritiene che, nel caso, lo debba fare la nuova governance, il cui è arrivo è al momento frenato” continuano le indiscrezioni. Il ritorno di Fazio a Che tempo che fa sembra sempre più lontano.