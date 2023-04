L’amante ufficiale di Carlo vivrà a Buchingham Palace, ecco chi è | Scoppia la guerra

A pochi giorni dall’incoronazione ufficiale di Carlo ecco che arriva una notizia completamente scioccante. Buckingham Palace trema!

La Royal Family ancora protagonista di una polemica senza fine: questa volta una decisione di Carlo sta facendo discutere ma sta anche spaventando e non poco tutti i membri della famiglia a Palazzo. In seguito alla scomparsa della regina Elisabetta, Carlo ha preso in mano le redini della monarchia anche se l’incoronazione ufficiale avverrà questo sei maggio.

A Londra in occasione di questo evento incredibile sono attese tante personalità importanti dell’aristocrazia mondiale e non solo ma su di una nello specifico si sta discutendo da mesi. Si tratta sicuramente del figlio di Carlo, Harry che dopo aver abbandonato Londra e i doveri reali a gennaio 2020 sta conducendo tutta un’altra vita lontana dalla sua famiglia d’origine ma insieme a quella creata con sua moglie Meghan Markle.

Il Principe non sarebbe il ben voluto all’evento soprattutto dopo le scioccanti dichiarazioni contro gli Windsor ed in particolare contro suo padre e suo fratello accusati di aver maltrattato sua moglie Meghan senza farla sentire accettata.

Adesso però oltre le polemiche circa la presenza di Harry il sei maggio si aggiunge un’altra vicenda abbastanza controversa ma questa volta tutte le colpe sono addossate a re Carlo. Vediamo di che si tratta.

La scelta di re Carlo

E’ noto come la morte della regina Elisabetta abbia cambiato i ruoli di ogni membro quasi naturalmente. Carlo, però, ha anche deciso di affidare il titolo di Lord-in-waiting al marchese di Cholmondeley, con grandissima sorpresa di tutti visti i legami ambigui di sua moglie Rose Hanbury.

Il suo compito sarebbe quindi simile a quello di una dama di corte: si tratterebbe di seguire il Re in ogni suo spostamento e di aiutarlo con le decisioni a Buckingham Palace. E’ certamente un ruolo davvero importante ed è per questo che molti sono preoccupati che la sua influenza possa non fare bene a re Carlo.

La figura di Rose Hanbury

Mentre sembra quasi certo che Harry sarà all’inaugurazione di re Carlo senza sua moglie Meghan Markle e i due figlioletti che rimarranno in America, pare che un’altra presenza scomoda stia facendo tremare Londra. È quella di Rose Hanbury la moglie del marchese di Cholmondeley che non troppo tempo fa è stata protagonista di una storia scabrosa.

La donna, infatti, è ben vent’anni più giovane del nobile ed è un ex modella molto bella. E’ nota per la sua vicinanza alla coppia William e Kate ma specialmente per l’amicizia con il Principe che qualche anno fa, quando Kate era incinta di Luoise, era stata travisata per amore. Si diceva che i due fossero amanti ma in verità nulla di più si conosce dalla versione ufficiale. Il resto, quindi, non può che essere puro gossip.