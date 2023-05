Anna Oxa: non immaginerete com’era la cantante da giovane | FOTO CLAMOROSA

Anna Oxa era un’altra persona diversi anni fa: diva e sexy ecco come si presentava da giovane la celebre cantante. Immagini da non credere!

Se pensiamo a una delle voci più belle, intense ed intonate della musica italiana è praticamente impossibile non immaginare quella di Anna Oxa. La donna ha collezionato nel corso di quarant’anni di carriera un successo dopo l’altro fino a vendere dieci milioni di dischi.

Grazie anche alle collaborazioni con artisti del calibro di Rino Gaetano, Giorgio Gaber e Roberto Vecchioni ma solo per citarne alcuni, la Oxa si è letteralmente distinta nel panorama musicale italiano come una delle cantante più versatili in circolazione.

La particolarità della Oxa è quella di essere soprattutto una vera e proprio performer in grado di coniugare un’ottima presenza scenica, uno stile inconfondibile ad una prestazione canora a dir poco sorprendente.

Conosciuta anche per i suoi look talvolta stravaganti, di recente Anna Oxa si è mostrata nelle sue ultime apparizioni televisive in vesti completamente originali. In primis, durante il Festival di Sanremo dove si è contraddistinta per la sua unicità.

L’esperienza al Festival di Sanremo e la sua strabiliante carriera

Anna Oxa esordisce nella musica nel 1978 con il brano “Un’emozione da poco” dove raggiunge il secondo posto al Festival di Sanremo. Non tutti ricordano che la Oxa ha rappresentato l‘Italia nel 1989 all’Eurovision Song Contest aggiungendo nel suo palmares un’altra importante esperienza.

Di recente, invece, il pubblico ha potuto assistere al suo ritorno sul palco della kermesse più importante per la musica italiana ossia quella del Teatro Ariston. Al Festival di Sanremo, però, Anna non è stata pienamente compresa ed il suo pezzo “Sali” si è posizionato appena al penultimo posto. Tuttavia, questo per la cantante è stato tutt’altro che un problema.

Anna Oxa da giovane

Infatti, in merito all’insuccesso del Festival di Sanremo, la Oxa ha dichiarato di non essere per nulla delusa perché quello che per lei conta maggiormente è l‘esibizione ed il messaggio che riesce a dare al suo pubblico. “La gente è fuori da quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro” aveva spiegato a Francesca Fagnani, ospite del suo noto programma di Rai 2 Belve.

Invece, rispetto a quella che è sempre stata la sua immagine da giovane che per certi versi porta avanti ancora adesso ha confessato in un’intervista ad Oggi: “Non avendo una mente peccaminosa, non mi sono mai vista tale. Le tante cose che si sono viste dipendono dalla mente di chi guardava. Di sicuro, in me, non ho mai avvertito volgarità”. Insomma, la sua bellezza e sensualità non sono mai state per lei motivo di scabrosità ma anzi un reale valore aggiunto per la sua musica.