Tish di Amici preoccupa: è dimagrita molto | Non è più lei

Tish, una delle cantanti più apprezzate del talent show Amici di Maria De Filippi sta preoccupando i suoi fan.

Irriconoscibile è dire poco: Tish, cantante che aveva partecipato ad Amici 18, oggi è completamente diversa da come ce la ricordavamo. Tutti hanno bene in mente i suoi capelli rossi a caschetto e quell’espressione sempre vispa, e nessuno si sarebbe mai aspettato un cambiamento così radicale.

La ragazza si era fatta conoscere per l’appunto alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando in semifinale e vincendo il premio Tim Music Award per la canzone più ascoltata del programma: Try to C.

Durante il programma ha esordito con un EP intitolato TISH sotto l’etichetta Epic / Sonic Music Italia. È ambasciatrice di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia, Capitale Europea della Cultura, e ha partecipato a numerosi eventi e girato contenuti social per promuovere l’abbattimento dei confini.

Per diverso tempo, dopo il tour del 2019, è rimasta un po’ fuori dalle scene, tanto che i fan si sono chiesti che fine avesse fatto e se fosse ancora attiva nel mondo della musica. Nel 2022 sono ricominciate le collaborazioni, in particolare con diversi artisti sloveni coi quali ha anche solcato diversi palchi europei. Ha ricoperto anche ruoli di immagine per eventi nel Friuli Venezia Giulia.

Tish ad Amici

Tish era entrata subito nel cuore di molti ad Amici di Maria De Filippi e aveva conquistato un nutrito seguito di fan partecipando al programma. Il suo look eccentrico l’aveva subito posta al centro delle scene: caschetto rosso acceso e due puntini disegnati sotto gli occhi, stile che era diventato un vero e proprio tormentone tra i giovani.

La cantante è passata da un look coloratissimo a uno stile completamente opposto, come dimostrano i video e le foto sui social. Un video su TikTok in particolare ha attirato l’attenzione dei fan che si sono subito preoccupati per la sua salute: la cantante appare molto dimagrita e con un atteggiamento completamente diverso da prima.

Cambiamento radicale

C’è da dire che la ragazza è giovanissima: quest’anno compirà 23 anni e quando ha partecipato ad Amici ne aveva soltanto 19. È molto probabile che questo cambiamento sia dovuto a nuovi stimoli e alla volontà di seguire una carriera diversa rispetto a quella precedente. I fan però continuano ad avere qualche dubbio sulla sua salute.

Di certo la cantante non ha perso la sua meravigliosa voce. Il suo sarà un momento di passaggio ed esplorazione; un normale percorso di crescita sia personale che professionale che la porterà a esplorare nuovi generi e trovare una nuova dimensione. Comunque vada, a lei vanno i migliori auguri per la carriera.