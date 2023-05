Pamela Prati è la nuova tronista di Uomini e Donne? Lei chiarisce tutto | Fan al settimo cielo

Pamela Prati sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Finalmente la showgirl sarda mette a tacere le voci raccontando tutta la verità.

Da tempo si riconcorrono i rumors sulla presunta partecipazione di Pamela Prati al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi nel ruolo di tronista. Si tratta di un’indiscrezione che sta facendo impazzire il web e su cui finalmente si è fatta luce.

Con Pamela, infatti, Maria farebbe davvero un colpo grosso: il dating show pomeridiano è già seguitissimo, ma avere una showgirl del suo calibro porterebbe al programma ancora più successo e ascolti.

Dopo mesi di silenzio, l’ex concorrente del Gf Vip ha commentato l’indiscrezione raccontando tutta la verità e anticipando progetti futuri che intende intraprendere nella sua vita. La sua dichiarazione lascia intendere che la Prati è disposta ad aprire porte mai considerate prima d’ora.

Uomini e Donne, l’opportunità di Pamela Prati

Cosa ha detto Pamela Prati sulla sua partecipazione a Uomini e Donne? Sappiamo quanto lei stimi Maria De Filippi e quanto abbia voglia di innamorarsi: per questo, il dating show pomeridiano sarebbe il posto perfetto per trovare l’amore.

La sua partecipazione, inoltre, farebbe divertire moltissimo il pubblico: la Prati, infatti, ha un carattere fumantino ed è molto decisa in amore. Vuole tornare a sognare, soprattutto dopo la delusione a seguito della storia con Mark Caltagirone. Il pubblico appena è venuto a conoscenza dell’ipotesi ha iniziato a sognare ad occhi aperti, ma quanto c’è di vero in quest’indiscrezione di stampa? A parlare e chiarire ogni cosa è stata proprio lei, Pamela Prati.

“Mi piacerebbe molto farne parte”

Nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva a Velvet Style, la showgirl sarda ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip e dei suoi progetti futuri. “[…] Devo dire che mi divertirei molto come tronista. A volte mi capita di guardare Uomini e Donne e credo che, se è un programma che dura da tanti anni, vuol dire che c’è tanta qualità sotto. È bello perché lì viene monitorato tutto: le persone che si possono incontrare in quello studio sono tutte persone per bene. Mi divertirei tanto, insomma, e mi piacerebbe molto farne parte”.

Possiamo dire che Pamela Prati non esclude la partecipazione a Uomini e Donne, anzi ammette che le farebbe piacere diventare tronista. Le candidature per la nuova stagione iniziano proprio in estate, cosa farà la redazione di Maria De Filippi? Prenderà in considerazione l’idea di avere Pamela Prati come prossima tronista? Il pubblico sarebbe sicuramente a favore. Non ci resta che attendere e scoprire cosa succederà.