Diletta Leotta, la bellezza è di famiglia: il fratello toglie il fiato | FOTO

Avete mai visto il fratello di Diletta Leotta? Sembra proprio che la bellezza sia una prerogativa di famiglia: l’uomo è da svenimento!

Diletta Leotta è sempre stata molto attiva sui social e ora che sta aspettando il suo primo bebè è ancora più entusiasta di condividere i suoi progressi con i fan. Di recente ha postato alcune foto mentre si allenava in palestra: la gravidanza non le sta impedendo di tenersi in forma.

Per lei tra poco inizierà una nuova, importante fase della sua vita insieme al compagno Loris Karius: i due non vedono l’ora di conoscere lil bebè in arrivo e dargli tutto il loro amore. Karius avrà pure commesso delle papere importanti che di fatto hanno messo fine alla sua carriera, ma oggi è fiero della nuova vita che sta per cominciare.

Karius e Leotta si sono conosciuti in Inghilterra: la giornalista sportiva si era recata lì per migliorare il suo inglese, ma è tornata in Italia con un nuovo amore. Da quanto hanno raccontato, la passione è scattata subito e in autunno arriverà il loro primo bebè.

I due sono legati da circa un anno. Alcuni fan li hanno criticati perché, a loro dire, è avvenuto tutto troppo in fretta, ma a giudicare dalle foto e dai video condivisi sui social la coppia sembra più forte che mai e immune alle male voci.

Il fratello di Diletta Leotta

La giornalista è originaria della Sicilia e, anche se vive a Milano, fa spesso visita alla sua famiglia e in particolare ai suoi fratelli, ai quali è molto legata. I due, un uomo e una donna, sono in realtà fratellastri della giornalista: la madre Ofelia, prima di sposarsi col padre di Diletta Leotta, ha avuto due figli con un medico di cui non è stata rivelata l’identità.

I due fratelli si chiamano Mirko e Ambra Manola e sono quindi i fratelli maggiori della giornalista. La loro è una famiglia allargata dove però vige l’amore reciproco: il loro legame è molto forte e trascorrono molto tempo insieme.

Mirko Manola

A colpire le fan della giornalista è stato in particolare Mirko Manola: l’uomo è un chirurgo plastico ed è davvero affascinante. L’uomo lavora a Milano, quindi per Diletta è più semplice andarlo a trovare: i due partecipano spesso a feste ed eventi insieme. Il chirurgo è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo.

Proprio in occasione di uno di questi eventi la giornalista ha condiviso una foto insieme a suo fratello: entrambi elegantissimi, sorridono alla telecamera lasciando trasparire la forza del loro legame. I due insieme fanno un figurone e l’uomo è subito saltato all’occhio attento del web.