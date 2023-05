Lady Diana, scoperte le lettere segrete: dopo anni, la realtà dei fatti | Trema la Corona

Dopo quasi trent’anni dalla morte della Principessa del popolo sono venute a galla delle sue lettere nascoste. Scopriamone il contenuto.

Benché siano passati 26 anni dalla scomparsa della compianta ed adorata Diana Spencer, i media parlano di lei come se fosse ancora presente. Anche perché la sua memoria non svanirà mai nel tempo, soprattutto grazie ai reperti che saltano fuori riguardanti la donna.

In questo caso stiamo parlando di determinate lettere che racconterebbero i segreti più intimi della Principessa del Galles. Nell’agosto del 1997, Lady D ha perso la vita in un’incidente stradale assieme al suo compagno di allora, Dodi Al Fayed. L’ex moglie dell’attuale sovrano d’Inghilterra e la madre di William e Harry è morta a Parigi 26 anni fa e, secondo le dichiarazioni di alcuni amici intimi, la donna era incinta di Dodi.

Il matrimonio tra Lady Diana e Carlo è stato uno dei più chiacchierati di sempre e il dolore, la tristezza, l’angoscia, la paura e la depressione che la donna ha vissuto in quegli anni non sono sentimenti nuovi da scoprire. Tutti sapevano che lady D era perennemente infelice, incastrata in un amore non corrisposto e che la faceva soffrire.

I momenti peggiori sono arrivati quando Camilla Parker-Bowles è entrata nella vita sua e di Carlo, segnando l’irreparabile fine delle nozze tra Lady Diana e il primogenito della compianta Regina Elisabetta II. La madre di William e Harry sapeva che Carlo non l’amava e che era follemente innamorato di Camilla. Queste consapevolezze l’hanno consumata da dentro e il dolore è stato tramutato in parole scritte in queste lettere celate al mondo fino ad ora.

Le segrete missive di Diana Spencer scoperte dopo quasi 30 anni

Due amici intimi della Principessa, Susie e Tarek Kassem, hanno deciso di rendere noto a tutti il contenuto delle lettere scritte da Lady D che loro hanno custodito per molti anni. Queste lettere sono datate tra il 1995 e il 1996 e sono ben 32. Il contenuto è presto detto: il matrimonio.

Ma la vita nuziale descritta in queste missive è piena di dolore, rimpianti, paure, angosce e tristezza. La stessa Diana ha definito la separazione come un “divorzio atroce”, pentita di aver lasciato Carlo. Inoltre, Lady D temeva che qualcuno della Royal Family tramasse alle sue spalle e che i telefoni di Kensington Palace fossero intercettati per spiare le sue chiamate.

Perché i Kassem hanno le lettere e a quanto sono state comprate

La famiglia Kassem era in possesso di queste missive perché nel 1995 Lady Diana aveva iniziato questa corrispondenza con i suoi amici intimi per sfogarsi circa la sua situazione familiare. Nelle lettere, Diana svelava le sue più intime paure ed insicurezze da quando la Parker-Bowles ha fatto capolino nella sua vita.

Il 16 febbraio scorso la casa d’aste Lay’s Auctioneers ha messo a disposizione le lettere di Lady Diana, che sono state battute all’asta per ben 145.550 sterline, ovvero poco più di 160mila euro. Insomma, sebbene Lady Diana sia scomparsa da tempo ormai, la sua presenza sarà sempre una costanza nella Famiglia Reale, in grado anche di scombussolarla abbastanza.