Avete mai visto le cugine di Alba Parietti? Sono due famose dive della televisione | FOTO

La ben nota showgirl torinese ha due cugine molto celebri e stimate nel mondo della tv. Scopriamo chi sono.

Alba Parietti è uno dei volti della televisione italiana a cui il pubblico del Bel Paese è molto affezionato. Il prossimo 2 luglio Alba compirà 62 anni e sono più di quarant’anni che delizia i telespettatori con la sua presenza e professionalità.

La sua lunga carriera ha visto gli esordi negli anni ’90, quando una giovane donna di nome Alba Parietti affiancava il giornalista Massimo Caputi nella conduzione del programma sportivo Galagol, che andava in onda su Telemontecarlo.

Grazie a questa trasmissione, le bellezza della Parietti è stata notata sia dal pubblico italiano che dai registi. Infatti, Alba ha poi intrapreso anche il percorso di attrice. La Parietti ha recitato in molti film detti “commedie all’italiana”, che sono pellicole leggere e al tempo stesso sexy. Infatti, Alba vestiva quasi sempre i panni della femme fatale.

Proprio recitando in queste vesti, la Parietti entra nella storia del cinema di questo genere di film con la pellicola Il macellaio, un film hot dove Alba è al massimo della sua sensualità e femminilità. Al contrario della Parietti, le sue due cugine sono più sobrie. Le due donno sono ovviamente sorelle e molto famose.

Le cugine di Alba Parietti

Stiamo parlando di Cristina e Benedetta Parodi, due personaggi molto celebri della televisione italiana. La maggiore, Cristina, il prossimo 3 novembre compirà 59 anni ed è stata per molto tempo il volto principale del TG5. In seguito, la giornalista è passata in Rai. Cristina è sposata con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che, tempo fa, aveva un’importante ruolo in Mediaset.

Anche Benedetta Parodi è una giornalista di rilievo. Lei è la sorella minore, infatti il prossimo 6 agosto farà 51 anni. A differenza di Cristina, Benedetta è più tecnologica e moderna, specializzata nel mondo della cucina. Conduce programmi e pubblica libri in merito. Cristina è sposata con il giornalista sportivo Fabio Caressa.

Non solo cugine

Cristina e Benedetta sono due sorelle molto unite e spesso condividono delle loro foto sui social media. Sembra che le Parodi abbiano un buon rapporto anche con la cugina Alba, ma a causa dei numerosi impegni delle tre donne non hanno molto tempo per incontrarsi.

Inoltre, ed anche logicamente, non sono solo loro le cugine famose della Parietti, ma lo è anche Roberto Parodi, il fratello di Cristina e Benedetta. Anche Roberto lavora nel mondo del giornalismo, trattando temi quali i viaggi e i motori. Insomma, Alba Parietti è imparentata con la famiglia di giornalisti Parodi che, a loro volta, sono imparentati con l’attrice.