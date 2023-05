“Ero indecisa”, Madame boicottata a Sanremo 2023: lui ha scelto un brano diverso | VIDEO

La ben nota cantate ha rivelato che desiderava portare un’altra canzone al Festival di Sanremo. Scopriamo i dettagli.

Il settantatreesimo Festival della canzone italiana, vale a dire Sanremo 2023, ha chiuso i battenti lo scorso 11 febbraio, vedendo salire sul primo gradino del podio il cantante Marco Mengoni con il brano Due Vite.

Questa edizione di Sanremo ne ha viste di tutte i colori: dalla pubblicità occulta della co-conduttrice Chiara Ferragni per il social media Instagram fino al bacio appassionato tra suo marito Fedez ed un cantante in gara, ovvero Rosa Chemical, passando per la distruzione dei fiori sanremesi eseguita dal vincitore della scorsa edizione, vale a dire Blanco.

Insomma, un Festival di Sanremo che è stato, ed è tutt’ora, al centro dei media più per episodi negativi che positivi. Tanto da far girare rumors su un possibile cambio repentino di conduttore per l’anno prossimo. Ad ogni modo, i presunti cambiamenti si vedranno solo con l’avvicinamento del prossimo Festival.

Quest’edizione ha visto gareggiare ben 28 cantanti, tutti diversi tra loro e con uno stile proprio. Ci sono stati cantanti singoli, in coppia e in gruppo e sono stati proposti brani per ogni gusto musicale. Inoltre, sono stati invitati come ospiti anche altri artisti, sia del passato come i Pooh, che del presente come i Maneskin.

Confessione di un’artista in gara

Tra i brani ascoltati durante il Festival abbiamo Il Bene Nel Male della cantante Madame. Una canzone orecchiabile, con un ritmo trascinante che certamente ha riscosso un notevole successo tra il pubblico. Ma l’artista aveva intenzione di portare un altro brano a Sanremo 2023.

Infatti, durante il corso di un’intervista rilasciata al programma Rai Radio Due, Madame ha rivelato che voleva portare un’altra canzone in gare, ovvero Quanto Forte Ti Pensavo. Anche perché non appena l’aveva finita di scrivere, la cantante ha subito pensato che sarebbe stata perfetta per Sanremo.

Le parole di Madame

La cantante ha raccontato come ha scelto il brano: “Scegliere il pezzo per il Festival non è stato semplice, infatti ho fatto decidere ad Amadeus. Io ero indecisa, non tra 15 canzoni, ma tra due tra cui ero molto indecisa. Qual era l’altra? Quanto Forte Ti Pensavo. A dire la verità, quando ho scritto Quanto Forte Ti Pensavo ho detto ‘ecco, fatto, questa è la canzone per Sanremo’.

Poi l’ho fatta sentire ad Ama e lui mi ha detto ‘è troppo da Sanremo’. Ha anche aggiunto che avrebbe voluto qualcosa di più fresco e giovane, che non richiamasse così tanto il mondo anni 60. Per questo ha scelto Il Bene Nel Male e va benissimo”. E così Madame è stata fuorviata dal direttore artistico per scegliere il brano. Forse quello vincente era l’altro, chi lo sa.