Divorzio Canalis: le cause dell’addio con Brian Perri fanno rabbrividire | Dettagli inediti

Periodo più che turbolento quello di Elisabetta Canalis. Dopo diverse congetture vengono svelati ora alcuni dettagli inediti sul loro addio.

Questo per Elisabetta Canalis è un momento davvero delicato: dopo la rottura con suo marito Brian Perri la donna sta cercando di ricominciare con l’aiuto dei suoi amici e dei familiari a lei più cari. La bella conduttrice, d’altronde, ci aveva abituato alle sua paturnie sentimentale e ai suoi compagni molto famosi. Questa volta, però, sembrava aver trovato la persona giusta con la quale rimanere per sempre.

Così non è stato e dopo sette anni di matrimoniO e una bellissima bambina insieme il chirurgo Brian e la Canalis hanno preso strade diverse. Grazie ad una lunga ed importante carriera qui in Italia Elisabetta è volata poi negli States dove ha tentato il tutto per tutto per sfondare.

La sua tanto chiacchierata relazione con la star di Hollywood George Clooney ha aiutato Elisabetta nel farsi un nome anche negli Stati Uniti ma è in patria che la donna è davvero conosciutissima. La Canalis è ricordata per essere stata una delle più celebri veline di sempre insieme a quella che è diventata la sua ex amica Maddalena Corvaglia.

Dal bancone di Striscia la notizia per lei il percorso lavorativo è stato tutto in ascesa fino a giungere alla conduzione del Festival di Sanremo. Adesso, però, la donna deve far fronte ad una profonda crisi familiare a causa della rottura delle nozze con Perri. In suo aiuto la tanta amata mamma che dalla Sardegna è volata a Los Angeles per starle vicina.

Le cause della rottura con Perri

Elisabetta Canalis sempre molto attiva sui social dove spesso ha condiviso bellissimi attimi di vita familiare con suo marito e la figlia, da quando ha lasciato Brian ha deciso di preservare il più possibile la piccola Skyler non lasciando nessuna dichiarazione. Eppure, c’erano diversi segnali d’addio dal chirurgo in quanto l’uomo non compariva praticamente più sul suo Instagram. Quali sono le ragioni della rottura di un’unione che sembrava così solida?

A svelarle ci ha pensato il settimanale Nuovo, il quale parla di probabili differenze inconciliabili per la coppia. L’intesa tra i due dopo diverso tempo insieme sarebbe finita senza troppi drammi e la causa forse sarebbe stata proprio la lontananza della Canalis da casa e dai suoi affetti.

La vita post divorzio

Ed è per questo che al momento Elisabetta si sta circondando di persone che ama per provare a dare un po’ di serenità a sua figlia Skyler. La Canalis, tra l’altro è forzata a continuare a vivere a Los Angeles proprio per permettere a Skyler di vedere suo padre Brian e per mantenere quell’equilibrio che ha costruito con tanto sacrificio.

Secondo quanto si legge i rapporti tra Elisabetta Canalis ed il suo ormai ex marito Brian Perri sono rimasti abbastanza buoni e non ci sarebbe nessuna battaglia legale all’orizzonte ma solo una doverosa richiesta di privacy nei confronti dei media per cercare di superare indenni un momento così delicato.