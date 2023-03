GF Vip: “Chiamate l’ambulanza” nella notte scoppia il panico | Sta molto male

Pochi giorni fa è accaduto l’ennesimo episodio di malore notturno nella casa di Cinecittà, ma qualcuno si è preso gioco del triste evento.

La settima edizione del Grande Fratello VIP vedrà la sua conclusione il prossimo 3 aprile. Questo GFVIP sarà ricordato per i numerosi casi di malesseri, disavventure, litigi, maleducazione, tradimenti ed intrighi mai registrati prima nel reality show più famoso di Canale5.

Sebbene ormai manchino veramente pochi giorni dalla finale di questa settima edizione, i gieffini non hanno deluso il loro pubblico nemmeno questa volta e, infatti, qualcuno ha avuto un malore improvviso nel cuore della notte.

Molto spesso, per non dire praticamente tutti i giorni, qualche concorrente si sente male e la redazione è costretta ad intervenire immediatamente con i soccorsi. Nella casa più spiata d’Italia, durante l’ennesimo caso di malessere, c’è stato qualcuno che ha anche riso della faccenda. Oramai è così: ognuno per sé e Dio per tutti, ovvero tutti lottano per arrivare in finale e vincerla.

Lo sfortunato incidente vede un noto gieffino come protagonista

Il concorrente che si è sentito male è Daniele Dal Moro, figlio del politico Gian Pietro Dal Moro. Il ragazzo ha guadagnato la sua notorietà prendendo parte al dating show più seguito di Canale5, ovvero Uomini e Donne, nel ruolo di corteggiatore. Daniele ha anche partecipato al GF16 e, inoltre, lavora come modello.

Oltre alle carriere che offrono molta visibilità nel mondo dello spettacolo, Dal Moro si dedica anche all’azienda di famiglia, dove si occupa del settore marketing e comunicazione. Al GFVIP, Daniele ha dimostrato di essere un’anima in pena, sempre cupo e tenebroso. Lui stesso ha dichiarato di aver avuto problemi viziosi in passato ed ha anche ammesso di soffrire di attacchi di panico.

Daniele Dal Moro impanica e c’è chi se la ride

Poco tempo fa, infatti, prima della sua eliminazione, nel cuore della notte, Daniele si è sentito male, colpito da un improvviso e violento attacco di panico. Il drammatico episodio è accaduto mentre il ragazzo era in compagnia di una gieffina, Oriana Mazzoli. La finalista ha dichiarato che, mentre stava chiacchierando con Daniele, è scoppiato il putiferio.

Infatti, Dal Moro ha iniziato ad urlare ed insultare Oriana e la ragazza è scappata, spaventandosi per il comportamento del ragazzo, forse era necessario chiamare l’ambulanza. La sua paura le ha scaturito anche una risatina isterica, per sdrammatizzare la cosa. Daniele Dal Moro non ha avuto bisogno del 118, perché è stato in grado di calmarsi da solo, avendolo imparato tempo addietro. Il GFVIP è un programma non adatto a tutti.