Avete visto la nuova fiamma di Tommaso Zorzi? Aitante e… lavora in politica | FOTO

Il vincitore del GFVIP5 si è lasciato con l’ex ballerino di Amici, ma sembra che l’amore riservi ancora delle sorprese.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati la coppia più chiacchierata e seguita su Instagram negli ultimi mesi. Purtroppo, però, sembra proprio che la loro relazione sentimentale sia arrivata al capolinea. I due ragazzi provengono dal mondo dello spettacolo ed entrambi hanno avuto successo nei loro rispettivi campi.

Zorzi ha vinto la quinta edizione del reality show più noto di Canale5, ovvero il Grande Fratello VIP e questa vincita gli ha permesso di farsi conoscere ancora meglio nel mondo del piccolo schermo, arrivando persino a condurre programmi tutti suoi come, ad esempio, Drag Race Italia e GFVIP Party.

Per quanto riguarda Stanzani, invece, gli italiano hanno imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo grazie al talent show più amato di sempre, ovvero Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, il giovane è stato eliminato dal Serale ma questo non gli ha impedito di avere successo nel mondo della danza. Persino l’insegnante Alessandra Celentano gli ha fatto i complimenti per il suo talento.

Tommaso Stanzani e la sua nuova fiamma

Pochi giorni fa, l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una soffiata su Stanzani in giro per Roma assieme ad un altro ragazzo che, molto probabilmente, è il suo nuovo partner. La Marzano ha avuto la notizia da un’utente di Instagram e subito dopo Deianira ha postato una storia, scrivendo: “Questo ragazzo dovrebbe essere il nuovo fidanzato di Tommaso. Erano venerdì scorso in una pizzeria a Roma”.

Inoltre, sulla foto pubblicata dall’influencer si possono leggere questi commenti: “Sono stati visti svariate volte in zona Ponte Milvo, ma nessuno li aveva mai fotografati. Questa foto è stata presa dal profilo di una ragazza che stava venerdì in pizzeria. È lo stesso ragazzo con cui era in un locale nei primi di gennaio. Coincidenza che Stanzani abbia cancellato le foto di coppia con Zorzi”.

Anche Tommaso Zorzi ha voltato pagina

Stando a quanto hanno riportato alcune fonti molto attendibile, sembra proprio che anche il vincitore del GFVIP5 non abbia perso tempo a rimpiazzare il vecchio compagno. Infatti, pare che Zorzi possa godere della compagnia di Mauro Orso.

Orso è un consigliere comunale e Presidente della Commissione Lavoro e Sviluppo Economico del comune di Milano. Insomma, un pezzo grosso! I fan dei due ex sono felici per la loro nuova situazione amorosa, ma sperano sempre che, magari, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani abbiano un ritorno di fiamma.