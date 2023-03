Passione indecente: il principe William l’ha fatta grossa | Rischia guai seri

Il Principe del Galles è in guai seri: pare proprio che adesso sia lui il “cattivo” a Palazzo e qualcuno gli ha puntato il dito contro.

Quando si parla della pecora nera nella Famiglia Reale inglese viene subito in mente il Principe Harry, dal momento che lui stesso ha deciso di andare contro tutti e tutto, calunniando i membri della sua famiglia con interviste poco lusinghiere e un libro altrettanto esplicito e senza remore.

Tuttavia, adesso sotto i riflettori della critica non ci si trova Harry, bensì suo fratello maggiore, ovvero il Principe William, futuro Re d’Inghilterra. Il primogenito di Re Carlo III e dell’amata e compianta Lady Diana non ha mai dato scalpore di sé, ma ora si ritrova in una posizione scomoda.

Un uomo attraente, di classe, elegante e gentile, che ha trovato l’anima gemella in Kate Middleton, con la quale ha avuto tre splendidi bambini (George, Charlotte e Louis), non è mai andato oltre i limiti imposti dalla Corona Reale, rispettando sempre il rigido protocollo. Malgrado ciò, adesso le cose sono cambiate.

Il Principe William accusato da una nota serie tv per una pratica indegna

Tra le passioni del futuro Re d’Inghilterra, troviamo la caccia. William non hai mai celato il fatto di amare questo sport, ma adesso tutti gli remano contro, a partire dalla nota serie televisiva Downton Abbey. Purtroppo, la caccia è stata sempre praticata dai reali inglesi e questi ne vanno molto fieri.

Infatti, perfino William ha dichiarato di adorare la caccia, anche per fini commerciali, e questa affermazione ha segnato il Principe del Galles in modo definitivo. Tanto è vero che il noto attore della serie tv, Peter Egan, è andato contro a William e alla sua dichiarazione.

Lo sdegno dell’attore di Downton Abbey nei confronti del Principe William

Quando l’attore ottantenne Egan ha sentito le parole del futuro sovrano del Regno Unito, non ha potuto fare a meno che esprimere tutta la sua indignazione. Le sue parole sono state poi riportate da un famoso giornalista che segue l’attore di Downton Abbey: “Peter è senza parole per quanto detto dal Principe, che avrebbe dovuto prendere una posizione netta.

Lo ha incontrato al party presso il Palazzo di Westminster indetto per la campagna per la messa al bando della caccia al trofeo, e pare che William abbia detto che, nonostante lui non la pratichi, non la trovi una pratica inaccettabile. Se lui non è interessato, perché la vuole proteggere?”. Tuttavia, il Principe William è favorevole a proteggere sia la flora che la fauna mondiale, quindi le parole dell’attore sembrano voler mettere in cattiva luce l’erede al trono.