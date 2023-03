Luisa Ranieri: il cambiamento drastico, adesso è irriconoscibile | FOTO

La ben nota attrice partenopea ha deciso di dare un taglio alle cose vecchie per abbracciare quelle nuove e i suoi fan sono sconvolti ed allibiti.

Luisa Ranieri è una delle attrici italiane più amate dal pubblico del Bel Paese, perché è in grado di abbracciare diverse generazioni grazie al suo talento attoriale. Recentemente, il pubblico ha potuto godere della sua presenza nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove si è presentata in perfetta forma fisica, indossando un abito nero molto seducente.

Inoltre, la Ranieri è anche molto amata e seguita per l’attuale fiction di Rai1 intitolata Le indagini di Lolita Lobosco, dove Luisa recita la parte della protagonista. Sebbene l’attrice era un po’ restia ad accettare questo ruolo, alla fine è stata convinta dal marito Luca Zingaretti che, inoltre, che la consigliato anche di leggere il libro dal quale la serie prende spunto.

“Non amo i polizieschi e invece aveva ragione”, così la Ranieri ha dichiarato in un’intervista per la rivista Elle riguardo alla decisione presa grazie alla spinta ricevuta dall’amato consorte. Adesso Luisa ama recitare la parte di Lolita, una donna forte e indipendente in grado di coordinare un gruppo di lavoratori maggiormente maschile.

I preziosi consigli del marito

Luca Zingaretti, in precedenza, aveva già consigliato alla moglie di prendere parte al cast di un altro film, ovvero È stata la mano di Dio, per la regia di Paolo Sorrentino. In questa pellicola, però, Luisa doveva interpretare Patrizia, che avrebbe avuto una scena di nudo integrale.

Ovviamente, era un’interpretazione difficile da accettare e da eseguire ma, alla fine, Luisa ha accettato ed ha dichiarato che questa scena le ha dato l’opportunità di “sperimentare altri colori, altre note sulla tastiera della recitazione”.

Il grande cambiamento di Luisa Ranieri

L’attrice, oltre che per la sua bravura nella recitazione, è famosa anche per la sua bellezza e la sua classe e il suo look viene molto spesso imitato dalle sue numerose fan. Luisa ha sempre avuto una capigliatura molto elegante e precisa, caratterizzata dai capelli lisci, medio-lunghi, portati con la riga laterale.

Adesso, invece, la Ranieri ha fatto un cambio di rotta: la sua parrucchiera Domenica Riccardi le ha stravolto la testa, regalandole un nuovissimo e moderno taglio. Luisa Ranieri ha optato per un bob corto e riccio con la frangetta alla francese. Questo nuovo look ha entusiasmato le sue fan, che l’hanno immediatamente supportata, mettendo tantissimi like alle foto.