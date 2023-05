Romina Power, l’avete mai vista ridotta così? È irriconoscibile | FOTO

La ben nota cantante statunitense ha svelato un suo lato che nessuno si aspettava di vedere. Scopriamo lo scatto che ha sconvolto i suoi fan.

Romina Power è una delle cantanti che ha fatto la storia della musica italiana. Sebbene lei sia di origini statunitensi, ha contribuito molto ad arricchire il patrimonio musicale d’Italia. La Power è diventata famosa nel Bel Paese non solo per il suo talento, ma anche per la sua relazione più nota.

Romina, infatti, ha vissuto una lunga storia d’amore con il cantante Albano Carrisi. I due si sono conosciuti sul set del musicarello Nel Sole del 1967 e da quel momento hanno iniziato un percorso di vita insieme.

Non solo artistico e professionale, ma anche privato e sentimentale. Al Bano e Romina hanno costruito una loro famiglia, composta dai figli Ylenia (scomparsa nel gennaio del 1994), Yari, Romina Jr. Yolanda e Cristél.

Sebbene Albano e la Power si sono lasciati nel 1999, vengono ancora considerati una coppia a livello professionale. Infatti, ricevono molte richieste per esibirsi in coppia. Romina e Al Bano sono famosi sia in Italia che all’estero e la loro carriera è una delle più longeve e fruttuose di tutte.

Romina Power, una celebrità

L’artista ha riscontrato un notevole successo non solo grazie al grande schermo e alla musica, ma nell’ultimo periodo è diventata anche una vera e propria star del web. La Power ama interagire con i suoi fan e può farlo tramite i canali social, in particolare quello di Instagram.

L’ex moglie di Al Bano adora condividere video e foto con i suoi followers e proprio grazie a questo suo modo di essere così espansiva e propensa verso i suoi fan, è saltata fuori una foto che nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere.

Lo scatto di Romina Power che ha impressionato i suoi fan

Il pubblico italiano è abituato a vedere Romina in un determinato modo, con uno specifico look e con dei precisi abiti. Questa foto mostra una Power mai vista prima d’ora: nello scatto, infatti, la donna porta un taglio di capelli inedito: un caschetto nero e corto sotto l’orecchio con la frangetta.

Questo look passato ha scatenato i suoi followers che l’hanno inondata di commenti. Questo succedeva prima di incontrare Al Bano e di avere il successo enorme che hanno ottenuto grazie ad alcune canzoni come, ad esempio, Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia e Cara terra mia. Romina Power e Albano Carrisi saranno sempre la coppia numero uno nel panorama musicale italiano.