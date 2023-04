Albano e Romina in guai seri, intervengono le forze dell’ordine | Colti in fallo

Una delle coppie più note di sempre è stata beccata dai carabinieri durante un certo momento intimo. Scopriamo i dettagli.

Albano Carrisi e Romina Power sono state una delle coppie più longeve ed adorate nel panorama della televisione italiana. Entrambi hanno arricchito la cultura cinematografica del Bel Paese ma, soprattutto, quella canora, duettando diverse volte insieme in giro per l’Italia e anche all’estero.

Dal momento che hanno passato molti anni insieme come coppia, sia in privato che a lavoro, hanno vissuto molte avventure insieme, di ogni genere. Il pubblico li ha sempre seguiti e stimati fin da quando si sono conosciuti da giovanissimi, si sono innamorati, si sono sposati ed hanno costruito una loro famiglia.

Adesso i loro fan vorrebbero conoscere tutti i loro segreti e le loro avventure che hanno vissuto in giro per il mondo. Circa un anno fa, Al Bano e Romina hanno deciso di svelare uno dei loro tanti episodi avvincenti che li ha visti come protagonisti.

La vicenda in questione è successa diversi anni fa, quando sono stati colti in flagrante dai carabinieri mentre si erano appartati fuori città per scambiarsi effusioni amorose. La coppia stava per rischiare una multa salata, ma la prontezza della Power ha risolto la situazione nel migliore dei modi.

Una multa per un bacio

L’evento è successo molti anni fa, quando Albano e Romina erano neo-sposini, e a raccontarlo è stata la stessa Power quando entrambi erano stati invitati come ospiti ad Amici. Romina ha rivelato che lei e Al Bano si erano appartati nella periferia di Roma per scambiarsi alcuni baci appassionati.

Poco dopo i due piccioncini sono stati interrotti dall’intervento delle forse dell’ordine che volevano anche multarli. Quando sono arrivati i carabinieri c’è stato un attimo di panico, ma subito dopo la Power si è calmata ed ha preso in mano la situazione, trovando un’ottima soluzione per lei e Carrisi.

Romina Power ha sistemato la faccenda

Per evitare che le forze dell’ordine li sanzionassero, Romina ha preso le redini della situazione ad ha inventato una scusa valida per evitare la multa. Questa fandonia è stata abbastanza veritiera da convincere i carabinieri a lasciarli stare.

Che cosa ha detto Romina? Semplicemente che lei e Al Bano non si stavano baciando perché sorpresi da un’inarrestabile passione reciproca ma, più semplicemente, perché stavano provando alcune scene del loro prossimo film. Una scusa bella e buona che ha evitato una multa salata a Romina Power e Al Bano.