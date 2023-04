Serena Enardu cacciata dall’Isola dei Famosi: “vi dico io la verità” | Eliminazione fulminea

L’ex tronista di Uomini e Donne rivela il motivo per il quale non ha preso parte al reality. Scopriamo i retroscena.

Il reality show più duro di Canale5 è sbarcato lo scorso 17 aprile, iniziando così una nuova edizione. Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi e al timone abbiamo Ilary Blasi per la terza volta consecutiva e al suo fianco ci sono due opinionisti famosi, ovvero Vladimir Luxuria (già presente l’anno scorso) ed Enrico Papi (in sostituzione a Nicola Savino).

Prima dell’inizio del reality erano stati svelati i nomi dei futuri naufraghi della nuova edizione. Tuttavia, lunedì sera ci sono state delle irregolarità in merito al cast presentato in precedenza. I concorrenti sono: Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Cristina Scuccia, Helena Prestes, Corinne Cléry, Claudia Motta, Cristopher Leoni, Andrea Lo Cicero, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Paolo Noise, Marco Predolin, Fabio Ricci dei Jalisse, Alessandra Drusian dei Jalisse e Marco Mazzoli.

Tuttavia, leggendo le novità riguardanti L’Isola dei Famosi, nei mesi scorsi erano stati detti alcuni nomi che, invece, non si sono presentati. Infatti, a quest’edizione avrebbero dovuto partecipare anche Serena ed Elga Enardu, Gian Maria Sainato, Luca Di Carlo e Giammarco Onestini. Secondo i recenti rumors, Pier Silvio Berlusconi avrebbe eclissato questi presunti partecipanti a causa della settima edizione del GFVIP, per evitare che si ripeta il trash estremo della casa anche sull’isola.

Serena Enardu, una delle due gemelle Enardu che hanno partecipato a Uomini e Donne, ha svelato il motivo dietro al quale non ha preso parte al cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tramite la sua pagina social ha informato i suoi fan della ragione arcana dietro questa misteriosa eliminazione prima ancora di sbarcare in Honduras.

Serena Enardu svela l’arcano

Usando il suo profilo social di Instagram, la Enardu ha spiegato ai suoi followers che cos’è successo con la Blasi e l’Isola. Tramite la pubblicazione di diverse storie su Instagram, Serena ha spiegato che la sua partecipazione all’Isola dei Famosi era l’ennesima fake news circolata poco prima della nuova edizione del reality.

L’ex tronista ha infatti rivelato che né lei né sua sorella gemella dovevano prendere parte al cast della nuova edizione del reality. Inoltre, Serena ha specificato che non c’è stato nessun tipo di accordo tra lei e la redazione dell’Isola dei Famosi. La donna ha anche aggiunto che non avrebbe avuto nessun problema a dire la verità, affermando di essere stata scelta ma non presa. Tuttavia, non è questo il caso.

Un altro VIP ha subito lo stesso destino

Oltre alle gemella Enardu, anche il fratello di Luca Onestini, Gianmarco, ha subito la stessa sorte. Infatti, tra i nomi circolati prima dell’inizio del reality show, era apparso anche il suo. Tuttavia, Gianmarco ha spiegato che la redazione del programma non ha preso nessun tipo di accordo nemmeno con lui.

Dunque, sembra proprio che alcuni presunti naufraghi siano stati scartati ancora prima dell’inizio del reality. Anzi, pare che le voci riguardanti loro siano state false fin da subito. Tuttavia, i rumors circa i provvedimenti presi da Pier Silvio Berlusconi sembrano essere molto verosimili, quindi staremo a vedere se la vera verità verrà a galla.